1 – Gand-Wevelgem. Très belle course une fois de plus, une course de mouvement dans les 70 derniers kilomètres. Comme anticipé, la course est rapidement devenue une affaire personnelle entre Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel, qui se sont marqués jusque dans les tous derniers mètres de la course, quitte à perdre tout espoir de victoire. Assez contreproductif selon moi, mais ni un ni l’autre n’était capable de se débarrasser de l’adversaire.

C’est Mads Pedersen qui en a profité, ce robuste coureur se distinguant toujours lorsque les conditions de course sont dures, humides et froides comme dimanche dernier.

2 – Van Aert – VDP, le match. Je vous l’annonçais en prélude de Gand-Wevelgem, ca n’a pas loupé: ces deux-là sont des ennemis jurés, leur rivalité en cyclo-cross se transposant facilement sur la route. Une chance que Van Aert ne fait pas de Mtb (VTT)!

Je pense surtout que VDP est très remonté actuellement des succès du coureur belge cette saison. Il est clair pour moi que VDP véhicule une certaine frustration en ce moment, sa saison 2020 n’ayant pour le moment pas été à la hauteur de ses ambitions. Il n’a gagné « que » le Championnat des Pays-Bas, une étape sur Tirreno et le BinckBank Bank Tour. Il lui manque une belle grande victoire cette saison et je pense qu’il jettera toutes ses forces le week-end prochain sur le Tour des Flandres. Le hic, c’est que Van Aert y sera aussi, peut-être davantage pour faire perdre VDP que pour gagner lui-même…

3 – Paris-Tours. Belle victoire d’un autre Pedersen, Casper celui-là, chez SunWeb. Il devance au sprint un excellent Benoit Cosnefroy qui était bien déçu à l’arrivée de manquer pareille occasion.

À noter en 6e place un certain Petr Vakoc chez Alpecin-Fenix, de quoi donner du renfort à VDP le week-end prochain.

À noter également, la 19e place à un peu plus de 2 minutes du coureur québécois Pier-André Côté chez Rally Cycling, une performance selon moi tout à fait remarquable à ce niveau. Son coéquipier Nickolas Zukowsky a pour sa part terminé nettement plus loin, 106e à plus de 12 minutes, et le Canadien d’Ottawa Matteo Dal-Cin a été classé hors délai.

4 – Un Giro à l’économie? Je sais pas vous, mais je trouve ce Giro un peu triste, le plateau en présence n’étant pas très relevé.

Le Giro repart demain après la première journée de repos avec, comme grands favoris, plus que deux coureurs selon moi, Fuglsang et Nibali. Kelderman et Pozzovivo sont les deux autres coureurs qui devront être surveillés car une place sur le podium leur est possible, Majka et Kruijswijk ayant déjà montré quelques signes de faiblesse.

Pour Nibali, c’est une grande aubaine: imaginez, à 35 ans, un troisième Tour d’Italie pourrait s’ajouter à son palmarès, lui qui est un des rares coureurs de l’histoire à s’être imposé sur les trois grands tours (les autres étant Anquetil, Merckx, Gimondi, Hinault, Contador et Froome). Je suis sûr que le Requin de Messine en est conscient et qu’il mettra tout en oeuvre pour profiter de cette occasion unique, sachant que l’an prochain, il pourrait retrouver sur sa route les Pogacar, Bernal, Roglic, etc.

Cette semaine, on surveille essentiellement deux étapes, les 14e et 15e.

La 14e étape est un chrono de 34 kms, ca créera des écarts c’est certain. Pour l’étape, misez Ganna bien sûr.

Le lendemain sur la 15e étape, arrivée en altitude à Piancavallo.

Avec LA question: combien de temps Joao Almeida tiendra-t-il?

5 – Les vélos du Giro, c’est ici et c’est toujours très intéressant.

6 – Cocorico! Décidément, le cyclisme français fait fort ces jours-ci. Alaphilippe champion du monde sur route. Et le week-end dernier du côté de Leogang en Autriche pour les Mondiaux de Mtb (VTT), la France s’est ajoutée plusieurs autres titres: Pauline Ferrand-Prévost chez les femmes élite, Jordan Sarrou chez les hommes élite et Loana Lecomte chez les femmes U23. Il faut ajouter à ce beau tableau la 2e place de Myriam Nicole et la 3e place Remi Thirion en descente.

Les images de l’épreuve de descente sont dantesques, les conditions météo et de pistes étant apocalyptiques.

7 – Record de l’heure canadien. Le triathlète canadien Lionel Sanders s’est donné l’objectif de battre prochainement le record de l’heure canadien sur piste, qui appartient actuellement à Ed Veal en 48,587 (établi le 23 septembre 2017 sur le vélodrome de Milton en Ontario).

On peut suivre la préparation de Lionel au moyen de ses petits vidéos et se rendre compte à quel point le coureur est précis dans sa préparation.

8 – Récup. Après les chaussettes de récupération, voici les… lunettes de récupération. L’idée, c’est de bloquer la lumière bleue émise par les appareils électroniques, et apparemment si dommageable pour la qualité du sommeil. Pourquoi pas?

