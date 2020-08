Le Tour de l’actualité

1 – Covid-19. Ca repart vraiment fort en France ces jours-ci. De quoi bousculer la suite du programme, et notamment le Tour de France dont le départ est prévu samedi prochain à Nice? Faut voir, mais les cas de coureurs positifs au sein du peloton tant masculin que féminin se sont multipliés depuis 10 jours, notamment Hugo Houle (Astana), Larry Warbasse (AG2R – La Mondiale) ou encore Leonardo Basso (Ineos).

Les équipes ont également exprimé une insatisfaction devant les mesures anti-Covid-19 annoncées par les organisateurs du Tour récemment. Une réunion aura lieu mardi pour tenter de parvenir à un compromis satisfaisant pour tous.

2 – Antoine Duchesne. À priori, le coureur québécois ne ferait pas partie de la sélection finale des huit coureurs FDJ pour le Tour, annoncé ce week-end. Si on attend une confirmation, la nouvelle ne surprend pas trop compte tenu de l’abandon d’Antoine sur le récent Dauphiné. Il n’était clairement pas en condition physique suffisante pour épauler Thibault Pinot, qui présente des ambitions élevées.

3 – Thibault Pinot. Intéressant vidéo sur l’état d’esprit du coureur, à moins d’une semaine du départ du Tour.

4 – Arnaud Demare. Le sprinter français a la frite depuis la reprise, c’est clair, et il était l’archi-favori du Championnat de France hier, fort d’une équipe FDJ sur-représentée sur la course.

Quel beau championnat! Une course de mouvement, peut-être parce que les oreillettes n’y étaient pas permises, des attaques toute la course, et un final magnifique, avec les deux Deceuninck (Sénéchal et Alaphilippe) qui ont tout dynamité dans les tous derniers kilomètres, explosant le train FDJ et obligeant Demare à donner de lui-même dans les quatre derniers kilomètres.

Bref, Demare n’a pas volé son titre, et Alaphilippe nous a encore prouvé que c’est un sacré puncheur, à moins d’une semaine du Tour.

Je sais pas vous, mais si Coquard ne rentre pas sur Demare lors que ce dernier était décroché d’Alaphilippe, peut-être que ce dernier serait allé au bout?

À noter qu’on ne verra pas le maillot de champion de France sur le Tour de France dans une semaine, Demare étant prévu pour le Giro plus tard.

5 – Marc Madiot. C’est comme ca qu’on fête un titre de champion de France !

6 – Mathieu Van der Poel. Joli numéro du champion néerlandais qui a tout fait péter sur le Championnat national des Pays-Bas, partant solo à près de 50 kms de l’arrivée, et terminant seul, n’en déplaise à la formation Jumbo-Visma. Un coup d’orgueil de VDB qui, j’en suis sûr, est agacé par les succès sur route cette saison de son éternel rival, Wout Van Aert.

7 – Champions nationaux. Luis Leon Sanchez en Espagne. Marcel Meisen en Allemagne. Giacomo Nizzolo en Italie. Kasper Asgreen au Danemark. Kevin Géniets au Luxembourg. Juraj Sagan en Slovaquie. En résumé, ils sont les nouveaux champions nationaux.

8 – Jumbo-Visma. Beau reportage photo d’un récent camp d’entrainement de l’équipe. Le degré d’affutage est simplement impressionnant.

9 – Les courses cette semaine. Au calendrier, la Bretagne Classic mardi, mais aussi les Championnats d’Europe aussi à Plouay cette semaine. La course sur route des hommes est mercredi, les femmes jeudi. Aujourd’hui, ce sont les chronos.