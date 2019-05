Le Tour de l’actualité

1 – GP de Contrecoeur. Je retrouvais les amis du peloton M1 hier au GP de Contrecoeur, 2e épreuve sur route de la FQSC cette saison. Ca faisait plaisir de voir de nombreux coureurs au départ tant chez les M1 (30-39 ans en gros) que chez les M2, fort de la météo clémente sur la course.

Et la course a été un bon rappel: à 44,5 km/h de moyenne, pas facile de s’échapper! Aucune tentative n’a pu vraiment prendre plus de 100m sur le paquet, total un sprint final au bout des 94kms de la course. Mais c’est toujours agréable de reprendre les réflexes d’un peloton, d’enrouler de gros braquets afin de s’affuter un peu plus.

L’an dernier je courais M2, cette fois-ci M1 et la différence est significative: ca roule beaucoup mieux en M1. Aucun crash, visiblement des mecs adroits sur leurs vélos, à aucun moment de la course me suis-je senti menacé par des vagues dans le peloton. Vraiment bien.

Malheureusement, chute il y a eu en M2, à quelques 2 kms de la ligne d’arrivée. De nombreux coureurs par terre, on pense à eux aujourd’hui et on leur souhaite un rapide rétablissement, notamment au guerrier Éric Provost, salement touché hier. Let’s go Éric, le peloton québécois est orphelin sans toi…

2 – Tour de Romandie. Victoire finale d’un coureur qui sera à surveiller de très près sur le prochain Giro, Primoz Roglic. Ce dernier s’offre Victor Campenaerts et Tony Martin sur le chrono lors de la dernière étape. Et 15e de ce chrono, un certain Remco Evenepoels…

Pas mal de surprise par ailleurs sur ce Tour de Romandie. D’abord l’éclosion du petit grimpeur français David Gaudu, gagnant de la 3e étape et 5e du général. Il progresse, c’est évident.

Ensuite Rui Costa, le retour, 2e du général.

Michael Woods termine 10e, honnête, et son équipe a annoncé la semaine dernière qu’il n’irait finalement pas au Giro. Décision surprenante? Je ne sais pas. On préfère probablement garder Woods pour le Tour de France, où il pourrait épauler Rigoberto Gran et, selon les circonstances, chercher une belle victoire d’étape en montagne.

Enfin, à ne pas oublier la 3e place au général de Geraint Thomas, qui monte donc en puissance en vue de son rendez-vous de juillet. Ni Froome, ni Thomas ne sont attendus pour l’instant sur le Giro, la suite sera donc intéressante.

3 – Sky-Ineos. Justement, la Sky, qui vient de changer de sponsor avec Ineos, une compagnie qui donne dans l’industrie chimique, a annoncé qu’Egan Bernal, prévu leader sur le Giro, ne prendrait pas le départ, victime d’une fracture de la clavicule suite à une chute à l’entrainement. On attend aujourd’hui ou demain le nom de son remplaçant. Kwiatkowski? Moscon? Coup de poker, Thomas? Pour moi, le plus probable est Wout Poels. À suivre!

4 – Pinarello F12. La mythique marque italienne vient de sortir son nouveau joujou, le F12, évolution du F10.

Mouais. Pour moi, c’est avant tout un joli coup de marketing parce que les différences entre le F10 et le F12 sont somme toute assez modestes: une version freins à disque, un peu plus de marge pour monter des pneus de sections plus grandes, quelques retouches au niveau du design du cadre pour le distinguer un peu du F10 et basta.

Le prix, par contre, a lui évolué.

La meilleure analyse des différences nous vient probablement du site Matos Vélo.

5 – Radio Bidon. Le dernier opus est ici. Parce que c’est toujours un plaisir.