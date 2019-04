Le Tour de l’actualité

1 – 55.089km.

C’est le nouveau record de l’heure, établi hier par le belge Victor Campenaerts sur la piste de Mexico, réputée comme l’une des plus rapides au monde surtout parce qu’elle est en altitude, donc la résistance de l’air est moindre (c’est de la physique).

Victor!!!!!! Avec les couvre-chaussures, tu faisais 55.200km!!!!!!

Chapeau bien bas tout de même, c’est énorme.

2 – Jarlinson Pantano. Le grimpeur colombien chez Trek-Segafredo s’est trompé de posologie et s’est retrouvé positif à l’EPO. Il a évidemment été immédiatement suspendu par son équipe, qui crie à la brebis galeuse, un classique.

Je sais pas vous, mais je ne suis pas surpris que cela touche un coureur colombien… ca fait plusieurs d’ailleurs ces 36 derniers mois… Sûr que le cyclisme colombien présente actuellement une belle génération de coureurs, mais y’a peut-être un truc pour certains.

Et je demeure convaincu que l’EPO ou ses évolutions plus récentes sont en usage dans le peloton, simplement on maitrise maintenant les micro-doses et on déjoue aisément les contrôles ainsi que le passeport biologique. Surtout chez les coureurs qui se spécialisent dans les courses par étapes.

3 – SKY. La surpuissante équipe anglaise a fait choux blanc sur la scène des Flandriennes ces dernières semaines, totalement inexistante ou à peu près. Seul Luc Rowe a semblé en mesure d’être dans le coup, avec Kwiatlowski sur SanRemo. Je trouve ca bizarre, car regardez-bien à l’approche des courses par étapes et du Tour: ils vont se mettre à atomiser tout azimut. Chez Sky, on sait se faire discret lorsqu’on se prépare…

4 – GP de Ste-Martine. L’hiver n’est pas encore terminé, du moins en Outaouais, que la première course sur route de la saison de cyclisme au Québec se profile déjà samedi prochain, le désormais classique Grand Prix de Ste-Martine. Un beau parcours, exposé au vent donc propice aux bordures sur certains secteurs, un parcours assez plat aussi. C’est donc le vent qui complique toujours les choses sur cette course.

Tous les détails sont ici. On s’inscrit en cliquant ici. Messieurs les coureurs…

5 – CrossRoad Tremblant. La première belle cyclosportive de la saison pointe aussi son bout du nez, soit les 24, 25 et 26 mai prochain. Je vous en ai souvent parlé sur ce site, estimant que les épreuves sur route organisées dans le cadre de cet événement incarnent le mieux « l’esprit cyclosportif » en proposant à la fois un réel défi (tapez-vous le SuperFondo de 160 bornes, on en reparlera après!) et des « non-courses » sécuritaires et bien encadrées.

C’est donc trois jours de pur vélo qu’on vous propose, que ce soit de la route, du mountain bike, et – nouveauté cette année – du gravel bike. Y’en a pour tous: les coureurs, avec le critérium ou la Coupe Québec de Mtb, les cyclosportifs, de l’animation, des party, des démonstrations, bref, c’est assez complet comme programmation.

On s’inscrit ici aux diverses cyclosportives, selon votre niveau et votre envie!

6 – Selles. On ne voit pas assez d’articles consacrés au matos exclusif pour les femmes cyclistes. Dans ce contexte, cet article sur les meilleures selles pour les femmes est intéressant. La SDG Allure est un excellent choix, je confirme même si j’ai pas personnellement essayé…

7 – Muscu en saison. Si je suis un adepte du travail en salle de muscu, notamment pour préserver la force et développer le « core » si important pour la posture et la stabilité dans les sports, j’ai toujours eu du mal à intégrer de telles séances en pleine saison cycliste, de peur de me « défaire » les muscles et ne plus pouvoir m’entrainer qualitativement sur le vélo par la suite.

Cet article est très intéressant puisqu’il nous apprend que les deux sont en fait compatibles, à condition de respecter certains principes: des entrainements en force (peu de répétitions, des charges lourdes) et surtout, surtout de grosses plages de recup entre les quelques séries.

Je vais m’en inspirer derechef!

8 – Notre-Dame. Petite pensée pour mes amis(es) parisiens qui ont souffert de voir la cathédrale bruler avant-hier. Durant mes deux ans de vie à Paris, mes sorties de vélo en récup dans la ville m’amenaient systématiquement à passer sur le parvis de Notre-Dame, et j’y suis allé à chacun de mes passages subséquents depuis 20 ans.

Notre-Dame! Ché pas pourquoi, mais je croyais ce bâtiment indestructible, et à ce titre la cathédrale était devenue un repère réconfortant dans ma vie, un lieu significatif qui me rappelait mes origines, et mon passage dans la ville. Aller à Paris sans aller à Notre-Dame, c’était comme ne pas aller à Paris.

Cet incendie nous rappelle en tout cas que rien en ce monde n’est indestructible. La vie est définitivement trop courte pour se prendre trop au sérieux et se disputer.