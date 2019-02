Le Tour de l’actualité

1 – « Quand je roule, j’ai encore 12 ans« . Extrait d’une entrevue rafraichissante avec David Maltais, publiée sur Vélo Cartel.

C’est exactement ça David. Moi aussi, quand je roule, quand je skie, j’ai encore 12 ans. J’peux pas mieux résumer. Animé par mon enthousiasme premier, celui qui m’a frappé à cet âge et qui ne m’a jamais quitté.

30 ans plus tard, je roule toujours animé par la même passion du premier jour. Et quand je serai au pied du Galibier encore cet été, ce seront les images de cette première ascension dans la voiture de mon oncle, lorsque j’avais 12 ans, qui m’habiteront. Et qui me feront avancer. On ne voit bien qu’avec le coeur…

Et je suis indifférent à tous ceux qui ne comprennent pas, ils sont nombreux. Par exemple, certains me reprochent ici dans l’Outaouais de ne pas savoir m’entrainer. Je ne fais pas du vélo ou du ski pour démontrer que je sais m’entrainer. Je fais du vélo ou du ski pour les mêmes raisons que toi David, parce que j’aime ça profondément, parce que chaque fois, c’est la liberté, le plaisir, le goût de l’effort et du dépassement qui reviennent. Point final. Je suis fondamentalement, foncièrement heureux sur mon vélo et sur mes skis. Quant on aime, on ne compte pas. Fuck the rest.

Preuve supplémentaire, la constance et la fidélité. Fidélité dans les sports que j’aime, constance dans les saisons qui s’enchainent avec toujours la même énergie et une amélioration à la clé jusqu’ici.

C’est pareil pour La Flamme Rouge. J’suis là pour les bonnes raisons.

Salut l’ami! Toujours un plaisir de te lire.

2 – Sram Red eTap AXS 12 vitesses. C’est le gros buzz du moment et je vous en parlais hier. Depuis, de nombreux articles et analyses sortent. Je vous conseille tout particulièrement l’analyse proposée par Matos Vélo, qui m’a apparu excellente, comme la qualité de ce site depuis des années. À ne pas manquer si vous songez investir.

On peut également voir ici les 20 vélos montés avec ce groupe et actuellement disponibles parmi les grandes marques. Évidemment, les prix sont conséquents.

Ici, le vélo Trek de Richie Porte avec le groupe.

Ici, une analyse « first ride » avec le groupe. Ca semble très bien fonctionner.

3 – Radio Bidon. Un nouvel opus est disponible ici, avec le point sur les premiers championnats du monde de Mtb électriques. Why not? C’est en tout cas toujours un plaisir que d’écouter Charles et ses acolytes parler vélo. Rafraichissant.

4 – Alex Stieda. Premier maillot jaune nord-américain, c’était sur le Tour 1986 et le coureur était canadien! Excellente entrevue avec M. Stieda disponible ici, on peut ainsi savoir ce qu’il devient. J’ai toujours aimé ce coureur volontaire.

5 – DMT KR1. Je vous parlais godasses récemment. En voilà une intéressante aussi, la DMT KR1. Du très beau matos de pointe, porté par nul autre qu’Elia Viviani. Merci à mon ami Serge pour le tuyau, que je salue au passage. Un sacré coursier celui-là! Ca envoie toujours du très lourd.

6 – Pensée positive. C’est devenu presque cliché de parler « pensée positive » tant on en parle justement, à grands renforts de « 10 trucs pour » qui foisonnent sur les médias sociaux. Et puis, c’est justement humain d’exprimer parfois des pensées moins positives, d’être critique, d’être en colère.

Anyway, j’ai toutefois trouvé cet article sur la pensée positive particulièrement intéressant parce que plus complet, et très axé cyclisme sur route.

7 – Thibault Pinot. Actuellement sur le volcan à Tenerife (ils y passent désormais tous…), le leader de Groupama-FDJ axe toute sa première partie de saison sur le Tour 2019, avec l’intention d’y arriver avec fraicheur physique. Alors, l’année Thibault Pinot? Personnellement, ca me ferait plaisir, ca fait un bail depuis Bernard Hinault…

8 – Les courses en cours. Il s’agit de l’Étoile de Bessèges et du Tour de Valence. Le Tour de Colombie commence bientôt notamment avec la présence de l’équipe Sky et Chris Froome, puis ce sera le Tour d’Oman, le Tour d’Algarve et la Ruta del Sol. La saison est lancée!

9 – Mathieu Van Der Poel. Le légitime nouveau champion du monde de cyclo-cross devrait s’aligner sur quelques classiques cyclistes ce printemps, notamment Gand-Wevelgem, À travers la Flandre, le Tour des Flandres, la Flèche brabançonne et l’Amstel. Ca sera intéressant! Il aurait comme projet de s’aligner sur les JO de 2020 à Tokyo en VTT (Mtb) avant de se consacrer plus assidument au cyclisme sur route.

10 – Gatineau Loppet. 10 jours avant la 41e édition de l’épreuve canadienne de la WorldLoppet, avec les courses de ski de fond classique le samedi, et celles de style libre le dimanche. De tout, pour tous les goûts. On s’inscrit ici. Vive le ski! (et aussi le vélo, et c’est complémentaire!)