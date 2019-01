Le Tour de l’actualité

Ca fait un sacré bail, faisons-nous plaisir avec un petit Tour de l’actualité.

1 – Hugo Houle. Intéressante entrevue de PezCycling avec le coureur québécois chez Astana. Hugo revient sur sa non-sélection pour le Tour 2018, ses objectifs en 2019 (dont le Tour et les chronos, 2019 étant une année pré-olympique), le mont Teide, et il confirme en quelque sorte ce que je vous disais récemment: sale temps pour les coureurs sur route nord-américains, Canadiens compris…

2 – Radio Bidon. C’est le nouvel opus, en ligne ici. Toujours aussi distrayant et intéressant.

3 – Alaphilippe, déjà! Magnifique victoire hier de Julian Alaphilippe lors de la 2e étape du Tour de San Juan en Argentine. Parti à 2,7km de l’arrivée avec notamment Quintana et Benoot qui ont essayé un moment de le suivre, il s’est tapé les deux derniers kilomètres solo pour résister au peloton réduit derrière, et notamment Peter Sagan. Une victoire comme je les aime, avec la manière. Les images sont ici.

4 – Evenepoel. Ca n’a pas tardé, le très jeune coureur belge (18 ans!) s’est fait remarqué lors de la 1ere étape du Tour de San Juan en ne quittant jamais les 20 premiers du peloton, et en travaillant pour le WolfPack (Deceuninck) en préparation du sprint. On n’en sait davantage également sur son programme de course en 2019, très allégé. En avril par exemple, une seule course à son calendrier, le Tour de Turquie. Je dis bravo à son équipe de le préserver ainsi.

5 – Rally. L’équipe américaine a été invitée sur le Tour de Suisse et la Flèche Wallonne, preuve qu’on commence à la reconnaitre au plus haut niveau en Europe. L’équipe a recruté cette année le Canadien Svein Tuft qui sera donc d’une aide précieuse dans la préparation et la stratégie sur ces épreuves, à titre de capitaine de route. Rappelons que l’équipe Rally comporte plusieurs Canadiens : outre Tuft, les Matteo Dal-Cin, Ryan Anderson, Rob Britton, Adam DeVos, Pier-André Côté et Nigel Ellsay. Rally présente également une équipe féminine avec notamment Allison Beveridge.

6 – Oscar Sévilla. Pour ceux qui se souviennent de lui, l’ex-coureur pro de l’équipe Kelme vit et court désormais en Colombie, à 42 ans. Voici une longue et bonne entrevue avec lui. J’ai apprécié, les longues entrevues étant de nos jours très rares.

7 – Maillots World Tour. Tous les maillots WorldTour 2019, cotés par Cycling Weekly. Pour moi, y’a pas photo, les plus réussis sont Bahrain-Merida, Movistar, Lotto-Soudal, Trek-Segafredo ainsi que Groupama.

8 – Tous les vélos du WorldTour 2019, présentés par Road. Mention très bien au Eddy Merckx des AG2R – La Mondiale, avec des lignes racées et élancées vers l’avant. Mais mon choix serait vite fait: Canyon. Je vous assure, y’a pas photo.

9 – Mondiaux de cyclo-cross. C’est le week-end prochain du côté du Danemark. Ne manquez pas le match entre Mathieu Van Der Poel, encore vainqueur le week-end dernier, et Wout Van Aert, qui a souvent du succès sur ces Mondiaux. Ca va être grandiose! Chez les femmes, misez Marianne Vos selon moi.