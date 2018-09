Le Tour de l’actualité

1 – GP de Montréal. Michael Matthews a rejoint son compatriote australien Simon Gerrans dans l’histoire des deux courses World Tour du Canada en faisant le doublé hier, au terme d’un sprint vraiment très serré avec Sonny Colbrelli. Impressionnant!

Matthews est venu “sauter” Colbrelli dans les derniers 50m, au terme d’un très bel effort. Parti sur la droite lors du sprint, il a fallu que Matthews revienne chercher un peu de vitesse dans l’aspiration de Colbrelli à gauche pour pouvoir s’imposer in extremis. Comme quoi un sprint n’est jamais terminé tant que la ligne n’est pas franchie!

Beau travail également de son équipe qui a roulé derrière l‘échappée, encore une fois rejoints. C’est le cyclisme moderne…

2 – Des podiums pour Van Avermaet. C’est probablement le coureur le plus frustré de son week-end en sol canadien! 2e à Québec, 3e à Montréal, Van Avermaet repart encore “bredouille”. Il a toutefois prouvé qu’il est en excellente condition, de quoi donner des options au sélectionneur belge en vue des Mondiaux.

3 – Mohoric impressionnant. Si Tim Wellens a fait une grosse ascension du Mont Royal dans le dernier tour, c’est Matej Mohoric qui m’a impressionné le plus hier. Très beau coureur, beaucoup de classe sur le vélo, il a tenu en haleine le peloton pendant presque deux tours, assurant de gros relais dans une échappée à trois. Et il a trouvé encore des ressources pour venir travailler pour Colbrelli dans les tous derniers hectomètres, avant le sprint final. Attention à lui au cours du prochain mois… mais les prochains Mondiaux d’Innsbruck devraient être trop dur pour lui.

4 – Vuelta, c’est serré. Quatre coureurs sont encore à moins d’une petite minute du leader, Simon Yates, alors qu’on entame la dernière semaine de course, une semaine ponctuée de trois rendez-vous. D’abord le chrono de 32 kms mardi, ensuite l’arrivée en altitude au Balcon de Bizkaia mercredi au terme d’une étape de 157 kms, et enfin l‘étape très accidentée mais courte (97 kms!) samedi prochain, la veille de l’arrivée.

Quintana et Valverde sont très bien placé, à 26 et 33 secondes du leader. Ils peuvent dynamiter la course, mais il faudra prendre des risques… Miguel Angel Lopez est le joker du petit groupe, et semble rudement costaud à l’entame de cette dernière semaine.

Perso, je mise sur le vieux briscard Valverde. Il ne voudra pas laisser échapper une telle victoire! On en saura plus sur les forces qui restent mardi soir au terme du chrono où personne ne peut tricher sur sa condition et sa fatigue.

5 – Enric Mas. C’est la révélation de la Vuelta! Espagnol, 23 ans, 6e actuellement du général, encore une autre pépite chez la Quick Step… Et il sait rouler contre le chrono, il a déjà été champion d’Espagne de la discipline chez les juniors. Ca sera intéressant de le suivre sur cette dernière semaine.

6 – Campagnolo EPS 12v. C’est actuellement testé sur la Vuelta, mais on resterait avec un groupe proposant des fils. Le sans-fil devra donc attendre un peu il semble chez Campi, et je vous avoue ne pas bien comprendre la stratégie marketing pour se distinguer de la concurrence, surtout que les cassettes 12v actuellement disponibles sont mal étagées.

7 – Geraint Thomas. Le vainqueur du Tour a prolongé son contrat chez Sky jusqu’en 2021. Je suis un peu surpris, mais on ne quitte probablement pas la Sky et les “marginal gains” facilement… car c’est une équipe qui fait marcher ses coureurs comme des avions! Se posera la question de la co-existence avec Froome, qui a signé l’an dernier avec la Sky jusqu’en 2020…

8 – Nino Schurter. M’intéressant de plus en plus au vélo de montagne et ayant commencé sa pratique, je m’intéresse également aux courses Mtb sur le circuit de la Coupe du Monde. Ce week-end, le champion suisse Nino Schurter, toujours impressionnant, a remporté son… 7e titre de champion du monde de la discipline! Ouf… À noter la très belle 3e place d’un coureur également exceptionnel, Mathieu Van Der Poel qu’on verra très bientôt en action sur le circuit de la Coupe du Monde de cyclo-cross. Ca va être très intéressant, car il est en forme, et son rival Wout van Aert l’est tout autant, ayant lui-aussi marqué les esprits cette saison en cyclisme sur… route!

9 – Emily Batty. Chez les femmes, c’est l’Américaine Kate Courtney qui s’est imposée, détrônant la suissesse Yolanda Neff, une sacré pointure elle-aussi (elle a terminé 4e). À noter l’exceptionnelle performance d’une Canadienne, l’Ontarienne Emily Batty, 3e. Elle tourne autour d’une grande victoire depuis plusieurs années!

10 – Nalini. Intéressant reportage avec beaucoup de photos de l’usine Nalini en Italie, qui confectionne depuis des décennies des vêtements cyclistes, dont certains d‘équipes professionnelles. Ce marché est devenu très concurrentiel ces dernières années avec l‘émergence d’un nombre incalculable de petites compagnies plus marginales qui tentent de se distinguer des géants que sont Castelli, Santini, Assos, Nalini, Biemme, Giordana et Sportful.