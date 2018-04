Le Tour de l’actualité

On aime la formule, pourquoi s’en priver?

1 – Flèche brabançonne. Tim Wellens (Lotto-Soudal) a gagné une Flèche brabançonne chargée en émotion en raison du décès récent de Michael Goolaets, de nombreux coureurs affichant un brassard noir en guise de solidarité avec son équipe Veranda Willems Crelan. L‘équipe belge Lotto-Soudal s’est bien reprise sur cette course après une campagne de Classiques en demi-teinte puisque Tiej Benoot termine 3e et représente un 2e homme de l‘équipe sur le podium. La Lotto a également été bien active sur la course, puisqu’on a aussi vu un revenant se remuer les miches, Jelle Vanendert.

Wellens a gagné détaché après un bel effort de plusieurs kilomètres dans le final malgré les efforts d’Enrico Gasparotto pour favoriser un sprint pour son leader Sonny Colbrelli. Les images sont ici.

2 – Les Ardennaises. Ca commence en fin de semaine avec l’Amstel Gold Race! Des coureurs un peu différents entre en action, moins massifs, meilleurs grimpeurs, ceux qu’on a vu notamment sur le récent Tour du Pays Basque. Amstel, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, deux belles semaines qui nous conduiront vers une autre transition, celle des courses par étape avec le Tour de Romandie, puis le Giro!

3 – Remi Di Gregorio. Piqué positif à l’EPO lors d’une récente étape de Paris-Nice. Son équipe Delco-Marseille l’a immédiatement suspendu. Et oui, le dopage à l’EPO dans le peloton pro, ca existe… encore!

4 – Tom Boonen. Le champion belge à la retraite depuis peu a déclaré être convaincu que son grand rival Fabian Cancellara avait utilisé un moteur dans son vélo lors de sa victoire sur le Ronde 2010. J’en suis convaincu aussi! Et on pourrait rajouter sur Paris-Roubaix aussi cette même année…

5 – Météo de merde. Pendant ce temps, on se farcit au Québec le printemps le plus pourri depuis… 1943. Il fait froid, il pleut, il neige, et on a jamais vu d’aussi belles conditions de ski de fond dans le Parc de la Gatineau à ce moment de l’année. C’est fou! Le GP de Contrecoeur, course d’ouverture de la saison cycliste au Québec, a dû être reporté en raison du beau cocktail météo attendu ce week-end. Misère… fait chier!

6 – Campagnolo. On avait anticipé la nouvelle le 20 mars dernier (information reprise le 21 mars par le site Internet Matos Vélo…), Campagnolo a lancé ses groupes 12 vitesses plus tôt cette semaine. C’est justement le site Matos Vélo qui nous propose les commentaires les plus justes selon moi sur ce nouvel opus du légendaire fabriquant italien.

Pour l’instant, seuls les groupes Super Record et Record passent en 12 vitesses (mécanique), selon deux options: freins “traditionnels” ou à disque. Les versions électroniques suivront probablement plus tard dans l’année.

Rappelons que la cassette 12 vitesses s’installe sur les corps de cassettes 10 et 11 vitesses actuels, l’espace requis demeurant le même. Campagnolo a donc réduit l’espacement entre les pignons, et amincit la chaine davantage encore.

Alors, réel intérêt? Selon moi, pas vraiment! Avez-vous vraiment besoin de 12 vitesses alors que vous en avez déjà 11?! Seul intérêt selon moi, une meilleure progressivité des braquets pour les cassettes au registre étendu, notamment pour affronter les cyclosportives montagneuses. Et là, Campagnolo n’a pas fait très fort selon moi, proposant deux nouvelles cassettes, une 11-29 d’abord (au lieu de 12-29) ainsi qu’une 11-32 (ca c’est plus intéressant!). La 11-29 demeure mal étagée avec 21-23-26-29, soit 3 dents d‘écart entre les 3 dernières dentures. Pourquoi ne pas avoir enlever le 12, le 14 ou le 16 pour mettre plutôt 21-23-25-27-29?

Campagnolo a également lancé de nouvelles roues Bora étudiées en soufflerie, d’où leur nom “WTO” pour Wind Tunnel Optimized. La largeur des roues est augmentée, pour accommodé la mode actuelle de pneumatiques plus larges (25 voire 28mm). Quatre versions offertes, 60 et 77mm de largeur, boyaux ou pneus (tubuless ou traditionnels).

On peut poser la question: chez Campagnolo, manque-t-on le bateau du wireless actuellement?!

Quoi qu’il en soit, par souci de transparence, d’honnêteté intellectuelle aussi, sur La Flamme Rouge on cite toujours nos sources, on donne les liens, on travaille en collégialité et en toute indépendance.

7 – Canyon Ultimate CF EVO 10.0 SL. Beau reportage de Matos Vélo sur ce vélo unique, parmi les plus légers au monde. Si vous voulez savoir le rendu d’un vélo de… 4,9 kilos sur la route, c’est à ne pas manquer! Je vous conseille fortement de lire cet article avant d’investir dans des freins ultralight tout carbone Fibula… une mode pour laquelle Campagnolo n’a par exemple jamais cédé, offrant toujours des freins alu.

Je suis d’accord avec la conclusion de l’article: la règle UCI d’un poids minimum de 6,8 kilos pour un vélo dans le peloton pro pourrait être abaissée sans problème… et je préconiserais un règle autour de 6 kilos.

8 – Russie partout, pas juste dans les élections de Donald Trump… Comment la Russie a acheté le biathlon… désespérant.

9 – CIO corrompu. Comment Samsung s’est très certainement arrangée pour que les JO d’hiver 2018 ait lieu à Pyeong Chang. Désespérant, mais ca ne surprendra personne. Le CIO est probablement le comité international le plus corrompu et le moins transparent qui soit! Dire que Calgary songe à poser sa candidature pour les JO de 2026! (après ceux de 1988).

10 – Cyclisme féminin. Je vous disais récemment que je trouvais que le Français David Lappartient faisait du bon boulôt à la tête de l’UCI et qu’un de ses dossiers prioritaires devrait désormais être le développement du cyclisme féminin. Il s’est récemment prononcé pour l’organisation d’un Paris-Roubaix féminin. Excellent! Pourquoi ne pas être plus agressif? Proposons les 5 grands monuments d’un jour pour le cyclisme féminin, en marge des épreuves masculines. Une fois que le parcours est monté et sécurisé, est-il vraiment plus difficile de faire partir les femmes 1h avant les hommes, d’un endroit légèrement différent peut-être s’il faut réduire la distance? Il y a certainement des économies d‘échelle!