Le Tour de France 2018

Grâce à des excellents sites comme VeloWire, on commence à avoir une meilleure idée du profil du Tour de France 2018, à une semaine exactement de sa présentation officielle à Paris.

On connait les dates: du 7 au 29 juillet.

Le Grand Départ est évidemment connu depuis un moment déjà: Vendée – Pays de Loire, le fief de l‘équipe Direct Énergie de Jean-René Bernaudeau. Une équipe qui vient d’ailleurs d’annoncer qu’elle sera équipée des vélos Wilier-Triestina en 2018, et non plus des BH comme ces dernières années.

Le tour devrait ensuite tourner dans le sens horaire, en remontant d’abord vers le nord de la France, avec possiblement quelques secteurs pavés à franchir et une arrivée possible à Roubaix.

Ce sera ensuite les Alpes, avec des villes étape comme Aix-les-Bains, Bourg St-Maurice ou encore Bourg d’Oisans. Vous l’avez compris, les coureurs devraient se ré-attaquer à l’Alpe d’Huez l’an prochain dans le final d’une étape. Une autre très belle étape pourrait se dérouler entre Aix-les-Bains et le Grand Bornand, avec dans le final l’ascension du col de Romme, puis du col de la Colombière. Pour les avoir gravi au moins deux fois durant des cyclosportives (La Grand Bo et la Haute Route), ces deux cols l’un derrière l’autre font mal, surtout les interminables derniers kilomètres de la Colombière, alors qu’on a la petite cabane du sommet en point de mire mais qu’elle semble ne jamais se rapprocher!

Après une traversée d’Est en Ouest de la France, notamment via Carcassonne, le Tour passerait dans les Pyrénées avant la traditionnelle dernière étape vers les Champs Élysées.

Reste à savoir quel équilibre sera donné entre les chronos (individuels et par équipe, ce dernier intervenant du coté de Cholet dans le cadre du Grand Départ), les arrivées en altitude, les sprints et les étapes accidentées et piégeuses.

Ce qu’on sait déjà cependant, c’est la réduction du nombre de coureurs par équipe, de neuf à huit, dans une volonté d’accroître la sécurité des coureurs durant l‘épreuve. Je suis pas sûr que cette mesure soit efficace à l‘égard de la sécurité, mais je suis sûr que cela compliquera la tâche du maillot jaune et du maillot vert pour contrôler la course. À huit coureurs, les directeurs sportifs ont une marge de manoeuvre réduite, et devront davantage orienter leur équipe vers un seul objectif. Les chutes, les abandons couteront également plus chers, un coureur représentant une fraction plus importante de l’effectif total.

LE grand enjeu de ce prochain Tour de France? La cinquième victoire de Chris Froome, qui le ferait entrer dans l’histoire du cyclisme en égalant le record de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain. Une sorte de Brexit, à l’envers! (pour un coureur britannique)