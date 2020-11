Ne manquez pas ces vidéos, vraiment génial.

De quoi passer un bon moment, nous qui sommes passionnés de cyclisme.

Le Ronde Van Vlaanderen de l’intérieur.

Toute la passion du cyclisme belge, comme si vous y étiez, au coeur de l’événement. La logistique de la course, et toute l’énergie de ceux qui sont là pour soutenir les coureurs, de ceux qui se passionnent pour la course et les coureurs, du tenancier de café au commentateur télé, en passant par les officiels de course.

Un vrai régal.

Et l’occasion de voir ce qui est souvent moins vu, par exemple la perf monstrueuse – et ainsi accueillie par plusieurs directeurs sportifs durant la course – de Mathieu Van Der Poel l’an dernier (2019), lui qui a été victime d’une grosse chute puis qui est revenu au premier plan par la suite, pour terminer finalement 4e de la course.

Monstrueux.

Mais la réaction du paternel, elle, est plus décalée et mesurée. Chez les Van Der Poel, les attentes sont grandes.

Enfin peu importe, ces vidéos sont un réel bonheur.

Toute la passion du cyclisme!

2018, c’est ici.

2017, c’est ici.

2016, c’est ici.

2014, c’est ici.

