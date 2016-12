Exit l’EPI (entrainement par intervalles), voici le nano-entrainement!

La formule est de Guy Thibault, bien connu au Québec, et je le remercie d’avoir porté cet article à mon attention, ainsi que d’avoir laissé un commentaire sur ce site hier.

Bon, j’exagère un peu, le nano-entrainement, c’est une forme d’EPI, mais en plus condensé.

Les recherches scientifiques les plus récentes convergent: les athlètes soumis à un entrainement faible en nombre d’heures mais par intervalles très courts et très intenses (175-200% de la VO2max, voire plus! mais sur 30 secondes ou moins) obtiennent des résultats équivalents à ceux s’entrainant sur un nombre beaucoup plus élevé d’heures, mais sur des zones d’intensité plus faibles.

C’est ce qu’a démontré l‘équipe du Canadien Martin Gibala de l’Université McMaster à Hamilton et qui a confirmé, en quelque sorte, d’autres résultats antérieurs comme ceux du Japonais Tabata, dont la formule est aujourd’hui très connue.

D’autres recherches encore plus récentes tendent à prouver que des sprints de 10 secondes fonctionnent tout aussi bien que des intervalles d’une trentaine de secondes, d’où l’expression “nano-entrainement”.

Beaucoup de questions restent en suspens quant aux mécaniques physiologiques derrière cette réponse au stimuli d’entrainement. La mienne est simple: qu’en est-il pour des athlètes confirmés qui ont des années – voire des décennies – d’entrainement derrière eux et qui ont déjà probablement développé leurs capacités à près de 100%? De tels nano-entrainements seraient-ils aussi bénéfiques?

Quoi qu’il en soit, il sera très intéressant de voir la réponse du milieu cycliste au cours des prochains mois. Milieu traditionnel s’il en est, comment les coureurs professionnels intégreront-ils cette approche nouvelle? Serait-elle efficace pour préparer un Tour des Flandres long de 260 kilomètres?