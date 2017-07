Le journal du Tour, J+4

1 – Thibault Pinot. C’est officiel, le leader de la FDJ ne joue pas le général sur ce Tour de France, puisque déjà pointé à plus de trois minutes de Geraint Thomas. Hier sur l’arrivée à Longwy, Pinot a terminé attardé, avec le “gruppetto”. Pinot jouera donc les victoires d‘étapes, très certainement en montagne, notamment du côté des trois arrivées en altitude. Gageons qu’il a déjà marqué l’arrivée en haut de l’Izoard, rien de tel pour laisser sa marque sur ce Tour, et dans la légende du vélo!

2 – Bauke Mollema. Celui-là aussi ne jouera pas le général sur ce Tour de France, mais bien les équipiers de luxe pour Contador. Il est aussi déjà pointé à plus de 2min30 de Geraint Thomas.

3 – Peter Sagan. Je n’aime pas trop le coureur, probablement parce que j’ai pu le côtoyer comme journaliste lors des GP de Québec et Montréal: peu sympathique, contrairement à l’image publique qu’il dégage. Mais je dois reconnaitre que le type possède tout un talent sur un vélo: déchaussant hier dans les tous derniers mètres de l‘étape, alors qu’il jouait la gagne, il a calmement pris le temps de rechausser, puis de relancer son sprint pour s’imposer. Impressionnant de maitrise! Mais il ne fallait pas que l’arrivée soit 10m plus loin, sinon je crois bien que Michael Matthews l’aurait battu!

4 – Pierre-Henri Lecuisinier. L’ex-coureur pro a mis un terme à sa carrière en début d’année, après avoir été rejeté du milieu cycliste, notamment pour avoir “piégé” le Dr. Mabuse à la caméra cachée pour le reportage Cash Investigation. Je vous invite à lire l’article publié dans Libération, c’est très intéressant parce que l’on comprend que dans le peloton pro, rien n’a changé, et la loi de l’omerta continue de régner. Pas très élogieux non plus pour Marc Madiot et la FDJ…

5 – Dossard. La technologie est partout sur le Tour de France, jusque dans les dossards des coureurs. Un autre reportage sur ces nouveaux dossards est disponible ici sur le site Matos Vélo.

6 – Tubeless. Bilan très complet et très intéressant des roues actuellement disponibles sur le marché et pouvant monter des pneus tubuless. Aujourd’hui, aucune raison de rester sur des pneus, le tubuless est plus confortable, plus léger, plus simple aussi. Je roule tubeless depuis déjà plusieurs années, satisfait à 200%!

7 – Casques. Plusieurs nouveautés dans les casques vus sur le Tour depuis quelques jours. Il faut cependant aimer le style “soupière de mamie”. J’ai bien du mal avec beaucoup d’entre eux! Les Met sont peut-être les plus réussis, avec les ZéroRH.