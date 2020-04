La Gimenez remis en question

La formule d’entrainement par intervalles « Gimenez » a eu beaucoup de succès depuis 15-20 ans ici au Québec comme en Europe.

J’ai toujours eu des doutes sur cette formule et je ne l’ai jamais adopté pour cette raison. Trop difficile de bien calibrer la minute d’intensité, et surtout les quatre minutes qui suivent qui doivent être une récupération partielle.

J’ai toujours préféré des intervalles purs: une minute à bloc, full gaz, suivi d’une récupération d’une durée variable, selon la condition. Et cette récupération en zone vraiment facile, juste tourner les jambes sans pression.

Guy Thibault vient en quelque sorte de confirmer ce que je pensais de la forme Gimenez par cet article sur son excellent site Nature-humaine. La Gimenez, y’a mieux. J’en étais convaincu depuis fort longtemps!

Dixit Guy: « La Gimenez est une formule qui n’est pas inintéressante, mais elle jouit bizarrement d’une popularité qui met dans l’ombre des tas d’autres formules au moins aussi pertinentes. Des simulations informatiques effectuées par mon collègue Jérémy Briand, champion canadien de triathlon olympique 2019, indiquent qu’avec des périodes de « récupération » à 65 % de la PAM entre les minutes à 100 %PAM, exécuter cette séance est aussi difficile que d’égaliser son record sur un test continu de 45 minutes. »

Je sais pas vous, mais égaler son record sur 45 minutes chaque semaine, voire deux fois par semaine, hum…

Je ne fais jamais de pub pour quiconque sur La Flamme Rouge, mais j’aime beaucoup l’application de Guy Thibault et Bruno Langlois intitulée 1-2-3 Go! Couplée au fameux graphique de Guy (ci-bas), je n’ai jamais eu besoin d’autre chose pour bien planifier mes intervalles. Le plus difficile? Bien estimer sa Puissance Maximale Aérobie (PAM): mon expérience me confirme qu’elle varie selon les périodes, et qu’il convient de l’évaluer périodiquement afin de s’assurer de bien calibrer ses séances d’intervalles.

Et à 49 ans, je continue de progresser, résultats à l’appui. Merci Guy!