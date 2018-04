LBL: la revanche de Valverde?

Déjà la dernière grande Classique de ce printemps ce dimanche, avec Liège-Bastogne-Liège, aussi surnommée “La Doyenne”. Créée en 1892, on en sera cette année à la 104e édition, compte tenu des périodes d’arrêt liées aux deux grandes guerres.

Liège-Bastogne-Liège est souvent présentée comme le plus difficile des cinq monuments du cyclisme, par la répétition, la longueur et la pente des côtes qu’on y retrouve, surtout sur le retour vers Liège. Le palmarès de la course est cohérent avec cette réputation puisqu’Eddy Merckx, nul autre, est le recordman de victoires avec cinq.

Au menu de Messieurs les coureurs ce dimanche, 259 kms entre Liège et Ans, avec 12 côtes “significatives” répertoriées. Le final est musclé: les 60 derniers kms comptent la côte du Rosier, la côte de la Redoute – la plus célèbre de la course – la côte de la Roche-aux-Faucons, la côte de Saint-Nicolas et enfin ce (putain) de faux-plat difficile dans le dernier kilomètre, ou l’estocade est souvent portée. On peut revoir ici l‘édition 1999 remportée par un fuoriclasse, Franck Vandenbroucke, dans un duel magnifique alimenté par un orgueil démesuré chez lui et son rival italien, Michele Bartoli, un autre coureur de grande classe, et d’une élégance rare sur un vélo.

On annonce un temps couvert mais assez chaud dimanche, avec quelques risques d’averse qui pourrait compliquer la course.

Les favoris

C’est pas compliqué, c’est le match revanche Valverde-Alaphilippe ce dimanche, après le premier round qui est allé au coureur français mercredi dernier.

Valverde sera revanchard c’est certain, et motivé par l’idée de rejoindre Eddy Merckx à titre de quintuple vainqueur de La Doyenne s’il parvenait à s’imposer. Sa première victoire remonte à… 2006 sur cette course, preuve de son exceptionnelle longévité au top du sport cycliste.

Les deux coureurs peuvent compter sur de belles armadas pour contrôler la course et faire le travail pour les positionner en vue de la victoire. Le duel Movistar-Quick Step sera passionnant dimanche.

Les outsiders sont également nombreux, en premier lieu l‘équipe Lotto-Soudal avec Tim Wellens, Tiesj Benoot et Jelle Vanendert, capables tous les trois de compliquer la tâche à Valverde et Alaphilippe. Si ces deux là devaient trop se marquer, attention à Wellens et Vanendert dans le final qui en profiteront!

Vicenzo Nibali n’est pas à oublier, il a une formidable caisse pour des épreuves aussi difficiles et il a déjà terminé 2e de l‘épreuve, en 2012. Je suis sûr d’une chose: Nibali passera à l’attaque dimanche!

J’ai été surpris par Michael Matthews mercredi sur la Flèche Wallonne, qu’il terminait à une belle 5e place. Excellent sprinter, je pense qu’il pourrait jouer la gagne s’il parvient près de la ligne au sein d’un petit groupe. Il faudra le lâcher avant ça.

Je vous parlais aussi de Roman Kreuziger, qui est aussi très bien en ce moment, et qui n’a rien à perdre dimanche. Celui-là voudra assurément profiter du marquage des favoris, un peu à l’image de Michael Valgren dimanche dernier sur l’Amstel.

Attention également à quelques autres coureurs comme Bauke Mollema, Romain Bardet, Dan Martin, Jakob Fuglsang, Michael Valgren, Sergio Henao, Mikel Landa voire Enrico Gasparotto. Tous ces coureurs peuvent s’imposer selon moi.

Les Canadiens Mike Woods et Hugo Houle sont aussi au départ, Woods représentant les meilleures chances pour le Canada sur une course qu’il aime bien. Avec la présence de Pierre Rolland, Rigoberto Uran et Lawson Craddock, son équipe Education First possède plusieurs cartes à jouer.

Le bon plan pour suivre la course dimanche, c’est France3 avec Laurent Jalabert et Marion Rousse. J’aime!