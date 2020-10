LBL: Alaphilippe-Hirschi, le clash!

La 106e édition de Liège-Bastogne-Liège, surnommée « La Doyenne » car c’est la plus ancienne classique d’un jour parmi les monuments, aura lieu ce dimanche en Belgique.

La pluie et la fraicheur devraient accompagner le peloton, ce qui durcira un peu la course.

Au menu de Messieurs les coureurs, 257 kms à travers la Wallonie, entre Liège et Bastogne, et retour. Le retour est plus musclé, avec de nombreuses cotes dans les 100 derniers kilomètres: Mont-le-Soie, Wanne, Stockeu, Haute-Levée, Rosier, Maquisard, Redoute, Forges, Roche-aux-Faucons. Plus de 4000m de dénivelé!

La trilogie Redoute-Forges-Roche-aux-Faucons est désormais mythique, avec la Redoute comme le haut-lieu de la course. J’aime à rappeler que selon la légende, seul Franck Vandenbroucke aurait réussi l’exploit de la grimper sur la plaque, c’était en 1999 et il avait été intouchable, déposant Michele Bartoli comme une vieille chaussette, à mi-pente, mains en bas du guidon.

Habituellement, c’est dans la Redoute, à quelques 35 kms de l’arrivée, que les favoris se dévoilent. On verra dimanche!

Les favoris

Aucun doute, deux épouvantails: Julian Alaphilippe et Marc Hirschi. Le premier est le nouveau champion du monde, le deuxième vient de s’imposer mercredi dernier sur la Flèche Wallonne.

Entre les deux, choisissez Alaphilippe, pour la maturité physique que requiert le final de la Doyenne.

Derrière, il y a de nombreux outsiders.

D’abord le Canadien Mike Woods, troisième en haut du Mur de Huy mercredi dernier et qui évolue au sein d’une puissante formation, avec Uran, Bettiol, Martinez, Howes et Powless.

Warren Barguil ensuite, comme l’ont fait remarqué certains lecteurs avisés de ce site, il a été le coureur ayant gravi les 300 derniers mètres du Mur de Huy le plus vite. La Doyenne convient encore mieux aux dispositions physiques de Barguil.

Tadej Pogacar est au départ, même si on a l’impression qu’il est en baisse de forme, il demeure un sacré client. Il roule, il grimpe, et il peut sprinter! Son coéquipier Rui Costa est également en forme en ce moment.

Attention à Michal Kwiatkowski, surtout si la météo n’est pas bonne. Très en forme, il tourne autour d’une victoire depuis un moment. On note parmi ses coéquipiers chez Ineos un certain Chris Froome.

Richie Porte est également un client. Il devrait être dans le final. Tout comme Benoit Cosnefroy, excellent 2e sur la Flèche Wallonne et dont la confiance en lui est boostée en ce moment.

L’invité surprise c’est Mathieu Van Der Poel qui vient tout juste hier de remporter le BinckBank Tour en renversant l’épreuve lors de la 5e et dernière étape après une échappée solo de 50 bornes, excusez du peu. Bel exploit pour le néerlandais qui sera donc un favori aujourd’hui… s’il a bien récupéré de son effort de la veille.

Tim Wellens, Guillaume Martin, Mikel Landa, Simon Geschke, Greg Van Avermaet, Primoz Roglic, Adam Yates, Lennard Kamna sont d’autres coureurs à surveiller dimanche.

À noter que le quadruple vainqueur Alejandro Valverde a décidé de faire l’impasse, voulant se concentrer sur sa préparation en vue de la prochaine Vuelta.

Trois Canadiens au départ: outre Woods, on compte Hugo Houle et James Piccoli. Ce dernier évoluera sur un parcours qui devrait en principe lui convenir. Et Houle est en excellente condition, une belle place à l’arrivée (top-10?) serait une belle satisfaction pour lui cette saison.

À la télé

En France, ca sera sur France3.

Ailleurs en Europe, surtout Eurosport.

Au Canada, FloBikes.

Sinon, Tiz-Cycling en free streaming.



Le Giro

Sans surprise, c’est Filippo Ganna sur son Pinarello Bolide monté d’un… 60×11 qui a remporté cette première étape particulière, un chrono comportant une grosse descente.

Presque 60 km/h de moyenne!

La surprise vient du jeune Tobias Foss, 5e hier à 31 secondes du vainqueur. Ça sera intéressant de suivre la progression de Foss sur ce Giro, lui qui a remporté l’an dernier le Tour de l’Avenir. Il sait donc grimper!

La surprise vient aussi des écarts entre les favoris, et certains lecteurs avisés de ce site l’avaient prédit, bravo! Cela témoigne de la connaissance des lecteurs de ce site, et de la qualité des commentaires qu’on y retrouve.

Geraint Thomas a fait une grosse perf, terminant seulement 23sec derrière Ganna. Du coup, il met une grosse valise aux autres clients pour le général: Simon Yates pointe désormais à 26sec de l’Anglais, Vicenzo Nibali à un peu plus d’une minute, Steven Kruijswijk et Jakob Fuglsang à près de 1min30, Majka un peu plus loin encore.

Prochain rdv l’Etna dans deux jours, un premier vrai test.