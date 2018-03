Lappartient, mention très bien

C’est en septembre dernier que David Appartient, 44 ans, a été élu à la présidence de l’UCI.

Et c’est avec un réel plaisir que je peux écrire: ça change des présidents précédents!

Car on peut être plutôt satisfait des avancées récentes de l’UCI, sous la gouverne de Lappartient. Force est de reconnaitre qu’il montre une certaine fermeté et un certain empressement à réaliser son programme.

Par exemple, un commissaire supplémentaire est désormais affecté aux grands tours et “monuments” du cyclisme, commissaire en charge de surveiller les images télé pour prévenir la triche. Une bonne idée assurément, le nombre de motos et autos entourant le peloton étant devenu presque un fléau sur les courses cyclistes, et autant d’occasions de bénéficier d’un abri illégal pour les coureurs. Les histoires à cet effet se sont d’ailleurs multipliées ces dernières années, la plus notable étant probablement l’Affaire Demare sur Milan SanRemo 2016.

L’UCI a également fait passer de une à trois secondes l‘écart justifiant sur la ligne d’arrivée des temps différents pour les coureurs. Il s’agit évidemment d’une mesure visant à améliorer la sécurité des coureurs surtout dans le dernier kilomètre des épreuves, en particulier celles se terminant par un sprint massif.

Lappartient avait fait de la lutte contre le dopage mécanique une priorité et il a commencé à livrer les résultats. L’UCI a annoncé plus tôt cette semaine s‘être dotée d’un labo mobile avec rayon-x, permettant de “scanner” les vélos pour en déceler d‘éventuelles assistances mécaniques embarquées. Des caméras thermiques seront également utilisées en course, notamment sur le prochain Tour de France, pour vérifier des anormalités sur les vélos. Pour en arriver rapidement là, Lappartient n’avait pas hésité, au lendemain de son élection, à virer l’ancien employé en charge de ce dossier pour l’UCI, et de mettre l’ex-coureur pro et ingénieur de profession Jean-Christophe Péraud à la tête de ce dossier brulant. Bien joué!

Lappartient semble également vouloir éviter la langue de bois, ce qui nous change en particulier de Verbruggen et surtout McQuaid (triste souvenir). Il a par exemple mis de la pression sur les autorités dans l’Affaire Froome, estimant qu’un Tour de France sans verdict préalable serait difficile pour le coureur britannique. En gros, le message est clair: on a besoin d’un règlement d’ici début juillet, maximum! Lappartient essaie manifestement de faire bouger les choses en usant de son statut et c’est très bien.

Il reste évidemment beaucoup de travail encore à accomplir. Les prochains dossiers prioritaires seraient pour moi le financement de la lutte contre le dopage, le développement d’un circuit WorldTour plus étoffé pour le cyclisme féminin, la refonte de l’organisation du cyclisme professionnel ainsi que le retrait des oreillettes en course. Lappartient voudrait d’ailleurs interdire ces oreillettes lors des prochains Mondiaux en Autriche, et ce serait vraiment très bien. Le parcours s’annonce l’un des plus difficiles depuis Chambéry (1989) et Sallanches (1980), sans les oreillettes se serait encore mieux pour le spectacle et les chances des coureurs qui oseront. La fin des oreillettes permettrait également de lutter contre les paris sportifs illégaux, un fléau en Europe et particulièrement en Italie et en Belgique, apparemment.

Tout cela va dans le bon sens!