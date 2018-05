La « science », défense de Chris Froome

Ca y est, on commence à comprendre un peu mieux la ligne de défense de Chris Froome, Dave Brailsford et la Sky dans l’affaire du Salbutamol.

Des “scientifiques” viennent de publier récemment un article dans une revue scientifique britannique (britannique…) intitulé British Journal of Clinical Pharmacology arrivant à la conclusion suivante: on ne peut déterminer la quantité de salbutamol administrée sur la base d’un seul échantillon urinaire, la variabilité étant trop grande.

On voyait venir cette conclusion!

En clair, le contrôle urinaire de Chris Froome a révélé des concentrations très élevées de salbutamol, mais il y a trop de variabilité pour en tirer des conclusions, encore moins pour baser des sanctions sportives sur cette analyse…

Le principal auteur de l‘étude est Jules Heuberger, qui avait l’an dernier fait parler de lui en affirmant que l’EPO n’avait aucun effet sur les performances sportives… Demandez à Bjarne Riis, pour voir!!!

Pour en arriver à leurs récentes conclusions, les auteurs se sont basés sur des simulations (au nombre de 1000) ainsi que sur la littérature existante. Évidemment, pas de tests grandeur réelle…

La situation me fait flipper: c’est tellement cousu de fils blancs! Mais c’est certain que la Sky n’attendait que cette étude pour aller de l’avant, et qu’il s’agira là d’un argument dont elle usera en cour pour la défense de Chris Froome.

Ce qui m’inquiète le plus, c’est l’avenir de la science dans tout ça. De tels torchons contribuent à décrédibiliser la science aux yeux du grand public, alors que la science devrait permettre de trancher les débats hors de tout doute, sur des bases factuelles, vérifiables et constantes. C’est désespérant.

Quelle crédibilité a un type qui affirme que l’EPO n’a pas d’effet sur les performances sportives? Soyons sérieux…

On se dirige donc vers une bataille “scientifique”, entre l’AMA qui devra prouver la valeur scientifique de ses tests, et le camp Froome qui voudra montrer que ces tests sont trop incertains pour qu’on puisse en tirer quelle conclusion que ce soit.

Reste plus qu‘à espérer qu’une chose: que le juge dans l’histoire ne soit pas britannique ou kenyan!!! Y’a de quoi être cynique…