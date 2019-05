La passion du Giro!

Wow! Y’a pas à dire, vous êtes nombreux à vous passionner, comme moi, pour le Giro: 55 commentaires laissés suite à mon aperçu du Giro 2019 publié vendredi dernier!

Merci à tous de vos commentaires, toujours aussi passionnant que de vous lire.

Et c’est tout une première étape que nous avons eu samedi dernier, un condensé du classement général final très probablement: 1) Roglic 2) Yates 3) Nibali 4) Lopez 5) Dumoulin. Difficile de faire mieux!

Un absent cependant de ce top-5 des favoris: Mikel Landa, seulement 36e de l’étape à plus d’une minute. Une grosse déception pour lui très certainement.

Deux surprises peut-être: Tao Geoghegan, 7e à 35sec, et Bauke Mollema juste derrière. Ces coureurs auront désormais la confiance de leur équipe respective.

Mais il est clair aujourd’hui que Roglic est l’homme à battre de ce Giro. LA question: pourra-t-il, voudra-t-il garder le maillot rose toute la course? Porter le maillot rose du premier au dernier jour serait tout un exploit, peu vu de nos jours dans le cyclisme moderne.

Personnellement, je pense qu’il peut le faire. Voudra-t-il, c’est une autre histoire. Son équipe et lui irons certainement avec les circonstances de course: si un autre coureur peu menaçant pour le général pouvait le porter et son équipe le défendre quelques jours, devenant des alliés, pourquoi pas?

Pour le général, le prochain test surviendra probablement lors de la 6e étape vers San Giovanni Rotondo: une étape piégeuse, où le travail d’équipe sera capital. 238 kms dans la journée, quand même… jamais facile.

Quoi qu’il en soit, c’est un Giro passionnant qui s’annonce, car très ouvert. Nibali a bien fait samedi, il voudra faire parler de lui, tout comme Dumoulin, vainqueur du général il y a deux ans. Tout ce joli monde ne restera pas les bras croisés, et la pression moindre que sur le Tour donne généralement une course plus intéressante.

Boivin par terre

Je souhaite bon courage à Guillaume Boivin pour la suite de ce Giro: le coureur québécois a chuté à 63kms de l’arrivée et n’est donc plus dans les meilleures dispositions pour la suite. C’est trop de malchance, chuter ainsi dès l’étape no2, alors que Guillaume a connu son lot d’ennuis ces dernières années… Bon courage champ!