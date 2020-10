59e édition de la Flèche Brabançonne aujourd’hui du côté de Louvain en Belgique.

Une belle course, difficile, longue de 197 kilomètres, avec pas moins de 18 cotes à escalader dans les derniers 80 kms de l’épreuve. Ca va être dur pour les coureurs et très intéressant pour nous!

Et l’an dernier, Mathieu Van Der Poel qui s’imposait devant Julian Alaphilippe.

Les deux sont de retour aujourd’hui, et les deux dans un rôle d’archi-favoris.

Le match revanche!

Alaphilippe voudra reléguer aux oubliettes sa double bourde dimanche dernier dans le sprint de la Doyenne, et Mathieu Van Der Poel regrette surement encore d’avoir loupé le coche de si peu en haut de la Roche-aux-Faucons. Plus reposé que dimanche dernier également, le néerlandais sera un sacré client aujourd’hui car il va vite au sprint. Plus vite qu’Olafpolak!

Parmi les autres coureurs à surveiller, Michal Kwiatkowski qui court après une belle victoire cette saison, et qui voudrait bien compenser pour la malchance qui s’abat sur son équipe Ineos-Grenadier depuis la reprise. Encore hier, c’est Geraint Thomas qui a dû abandonner le Giro sur chute. Fracture du pelvis. La guigne.

Tim Wellens est également en grande forme. Les Français Benoit Cosnefroy et Warren Barguil veulent faire un beau résultat pour profiter de leur condition, et réussir leur saison. Dylan Teuns monte en puissance. Il ne faut pas oublier non plus des garçons comme Lennard Kamna ou Simon Geschke non plus.

Côté sprinters, car ca arrive que les sprinters soient à la fête sur cette Flèche Brabançonne, Sony Colbrelli et Bryan Cocquard sont des clients potentiels. Voire un Nacer Bouhanni, revu en forme cette saison, vainqueur de la Coupe de France et du Grand Prix d’Isbergues le 20 septembre dernier. Lorsqu’il est bien Nacer, c’est un sacré teigneux. Ne l’oubliez pas!

Un Canadien au départ, Guillaume Boivin pour Israel Start-Up Nation. Bon sprinter, espérons que Guillaume est remis de ses déconvenues sur le récent BinckBank Tour.

La liste des partants est ici.

Sur le Giro

Très, très beau sprint hier sur le Giro, ne manquez pas ça: un sprint régulier, chaudement disputé, mais aussi très réglo, pas de fautes, pas d’écarts, vraiment une leçon de sprint 101, avec les trois coureurs qui jettent leur vélo sur la ligne. À montrer dans toutes les écoles de cyclisme.

Et au final, une victoire au millimètre d’Arnaud Demare devant un certain… Peter Sagan, qui doit franchement en avoir marre cette saison.

L’étape d’aujourd’hui est intéressante, avec un final compliqué et quand même 225 bornes à parcourir. Des bons grimpeurs/descendeurs comme Nibali ou Fuglsang ont un bon coup à jouer!

