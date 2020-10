Vous aurez remarqué que La Flamme Rouge a fait peau neuve il y a quelques jours.

Après quelques ajustements suite au lancement, le site a désormais atteint sa stabilité. Le dernier enjeu concernait la possibilité de qualifier les commentaires laissés, un enjeu désormais résolu.

Le nouveau site se veut « responsive », c’est à dire qu’il s’adapte à votre appareil: ordinateur, iPad, iPhone, téléphone intelligent, le site apparait toujours bien, toujours fonctionnel, quel que soit l’appareil utilisé.

N’hésitez pas pour autant à me signaler des difficultés.

Le travail se tourne désormais vers l’ajout de nouvelles fonctionnalités au cours des prochaines semaines. On vous réserve des surprises, que je ne dévoile pas pour l’instant.

L’effort, depuis quelques semaines, ne se situe pas simplement au niveau du look, mais aussi du contenu. C’est pour moi l’aspect le plus important: diffuser du contenu original, de grande qualité, pertinent et bien documenté. La Flamme Rouge n’est pas un site « influenceur » soldant ses pages au plus offrant. Depuis 2003, La Flamme Rouge reste totalement indépendante de tout, un espace de liberté, mais surtout un espace où on retrouve du contenu certes engagé mais de qualité, exprimé de façon respectueuse et articulée. Cela vaut pour les commentaires et c’est grâce à vous tous; je vous en remercie!

Voilà toutefois un moment que je ne vous ai pas demandé votre avis: je le fais aujourd’hui.

Qu’aimeriez-vous lire plus fréquemment sur La Flamme Rouge?

Que pensez-vous du contenu de ce site?

Comment l’améliorer, le rendre plus pertinent encore?

Intéressante, La Flamme Rouge?

Je veux savoir!

Je m’adresse en particulier à la majorité silencieuse, celle qui fréquente ce site régulièrement sans pour autant laisser de commentaires. Vous êtes nombreux: au cours des dernières semaines, La Flamme Rouge c’est près de 2000 lecteurs par jour, une majorité étant en France, puis au Québec, deux pays suivis de la Belgique et de la Suisse.

Je vous invite tous, vraiment, à me laisser vos opinions, vos suggestions, en commentaires à cet article. Je lirai attentivement chacun d’entre eux. Et j’en tiendrai compte pour la suite.

