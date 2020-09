Roglic, peut-être pas si tranquille que ca…

Comme prévu, l’étape du Grand Colombier aura créé des écarts qui se chiffrent en minute.

Il aura surtout été le fossoyeur des ambitions d’Egan Bernal sur ce Tour, défaillant dans la dernière ascension et terminant à plus de 7 minutes. On sentait bien depuis un moment qu’il était loin de sa condition l’an dernier.

Exit également Nairo Quintana. Sale journée pour les Colombiens!

Du coup, on voit très clair pour le général.

Ils sont quatre à pouvoir rêver du podium, Roglic, Pogacar, Uran et Lopez. On pourrait ajouter Richie Porte et Mikel Landa, qui ne sont pas loin et qui semblent monter en puissance pour cette 3e semaine.

Et le maillot jaune Roglic n’est peut-être pas aussi solidement ancré sur les épaules du slovène qu’on le croit!

Hier, c’est clair que Roglic voulait gagner l’étape. Quant ton équipe roule toute la journée comme les Jumbo-Visma l’ont fait, façon US Postal, tu veux terminer le travail ne serait-ce que pour leur dire « merci » et pour leur montrer que tout ce boulot n’était pas en vain.

Au lieu de ca, Pogacar a « cassé le party » en s’imposant au sprint.

Je suis certain que Roglic ne la trouve pas drôle du tout, et qu’il commence à être sérieusement agacé par son compatriote qui lui fait de l’ombre. Roglic a dû se réjouir de la première victoire d’étape de Pogacar dans les Pyrénées, on partage le gateau entre slovènes, mais là, il doit trouver que le jeune champion est un peu trop gourmand.

Et Roglic aurait bien raison d’être inquiet! Pour plusieurs raisons.

Vous me direz oui mais Pogacar n’a pas d’équipe. Un problème? Je ne crois pas, quand tu es fort tu n’as besoin de personne et la 2e place de Pogacar n’est actuellement menacée par personne. Il peut donc se permettre de profiter du travail des Jumbo-Visma, et de les sauter sur la ligne pour prendre les bonifs comme il l’a fait hier. Avec un petit 40 secondes de retard et un chrono l’avant dernier jour, c’est la bonne stratégie car il n’a pas besoin d’en faire plus.

Le chrono, justement. Doit-on rappeler que Pogacar a battu à la régulière Roglic dans le chrono des Championnats de Slovénie fin juillet dernier? (de peu il est vrai, 9 secondes après 16 kms) Pogacar est un sacré rouleur et grimpeur, s’il devait être à 30 secondes ou moins de Roglic le matin du chrono de la Planche des Belles Filles, c’est jouable.

Et c’est probablement la stratégie de Pogacar en ce moment: suivre mardi vers Villard de Lans (étape pas assez sélective pour le général), devancer Roglic de quelques secondes à Méribel-col de la Loze mercredi avec l’arrivée en altitude, suivre jeudi (pas assez sélectif pour le général), et jouer son va-tout samedi prochain dans le chrono.

Pour Roglic, c’est plus compliqué: en roulant comme les Jumbo-Visma le font, ils font le jeu de Pogacar en éliminant ses adversaires direct qui l’obligeraient à payer de sa personne. Je pense que Roglic voudra assommer son jeune compatriote mercredi vers l’arrivée au col de la Loze, question de se donner une bonne longueur d’avance avant le dernier chrono. On n’est jamais trop prudent…

Pour la troisième marche du podium, ca va probablement être une sélection par l’arrière: c’est à celui qui résistera le plus longtemps derrière Roglic et Pogacar.

Les autres maillots

Sans surprise, la course aux pois s’est considérablement resserrée hier, Pogacar en particulier faisant un gros rapproché sur Cosnefroy (plus que 2 petits points de retard!). Misez en effet Pogacar. Et de toute façon, le meilleur grimpeur de ce Tour de France, c’est le jeune slovène, aucun doute là-dessus.

Pour le vert, Bennett résiste mieux que prévu, et Sagan perd des occasions. Il n’a pu coiffer Bennett hier sur le sprint intermédiaire. Je pense que Bennett sait désormais que s’il passe l’étape de mercredi dans les délais, c’est gagné, sauf mauvaise surprise (chute, incident mécanique).

Le blanc, lui, semble acquis: Pogacar bien sûr. Bernal a craqué.

La mesure des watts

Pour ceux qui doutent de la précision des calculs de watts faits par Frédéric Portoleau, ce dernier avait prédit une ascension du Grand Colombier en 46 minutes pour les meilleurs.

Et 46 minutes ce fut… Convaincus? Je le suis, tout en affirmant que c’est les conclusions qu’on en tire avec lesquelles il faut être prudent.

Autour du Tour

Pour en apprendre davantage sur Primoz Roglic et son ascension dans le cyclisme depuis quelques années, ce bon petit vidéo qui résume bien les étapes de sa carrière:

Et pour découvrir un peu plus sa personnalité, cette petite entrevue avec Greg LeMond, datant de trois ans:



Giro 2020: parce qu’il n’y a pas que le Tour de France, le Giro arrive vite et c’est une très belle course aussi. Très sympathique, ce video promotionnel, car il fait un beau clin d’oeil à l’histoire de la course et ses champions: