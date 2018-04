Impressionnant Egan Bernal

Il a 21 ans seulement.

Il est champion 2018 de Colombie dans le contre-la-montre.

Il a commencé sa carrière cycliste en VTT, remportant des médailles aux Mondiaux juniors 2014 et 2015 dans les épreuves de cross-country.

L’an dernier, il remportait le Tour de l’Avenir avec deux victoires d‘étape en prime.

Recruté par la Sky, il vient de terminer 2e du Tour de Romandie, remportant au passage une étape.

Lors de la quatrième étape, il a multiplié les démarrages en montagne pour décramponner un excellent Primoz Roglic, lui aussi une révélation de l‘épreuve et vainqueur du général.

Où s’arrêtera le jeune colombien Egan Bernal à la feuille de route déjà impressionnante?!

Je vous avoue m‘être enthousiasmé des talents de grimpeur du jeune colombien. À cet âge, c’est assez remarquable. Et il ne souffre d’aucun complexe!

Bernal aurait développé environ 6,7 watts par kilo pendant les 25 minutes de son ascension vers Villars lors de la 3e étape. Pour se faire une idée de l’exploit, ChronoWatts nous propose ici une analyse des performances du début de saison sur Paris-Nice et Tirreno-Adriatico. Quant on frise avec les 6,2 ou 6,3 watts par kilo sur ces durées c’est déjà plutôt très bien, imaginez si c’est plus!

On tient peut-être en Egan Bernal le futur grand grimpeur dans le cyclisme, capable de marcher dans les traces de Marco Pantani. Car à 21 ans, il a encore une bonne marge de progression.