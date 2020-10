Hirschi, façon Alaphilippe

Celui qui accélère le premier dans le Mur de Huy, en vue de la ligne, est rarement le vainqueur.

Voyez l’an dernier avec Jakob Fuglsang.

Encore une fois, cette histoire s’est répétée hier dans le Mur, cette fois au détriment du Canadien Mike Woods, excellent 3e sur la ligne et ça fait plaisir. Mike a su rebondir de son demi-échec dimanche dernier lors des Mondiaux.

Mais il a fait l’effort trop tôt, un classique sur cette course.

Richie Porte aussi. Faut croire que le Mur de Huy n’est pas Willunga Hill!

Et sans surprise, c’est Hirschi, aux qualités décidément proches de celles de Julian Alaphilippe, qui s’est imposé, ayant attendu un peu plus longtemps que Woods avant d’accélérer. Il a su faire preuve d’un excellent sang-froid dans les derniers mètres de la course.

À 22 ans, il s’agit évidemment de la plus belle victoire de la jeune carrière de Marc Hirschi, protégé de Fabian Cancellara. Il s’impose surtout comme le nouveau Alaphilippe, étant proche du coureur français tant morphologiquement que par ses qualités sur le vélo. Et il semble plus puissant qu’Alaphilippe au niveau du punch que le Français au même âge!

Belle place de Benoit Cosnefroy par ailleurs, qui termine 2e en « sautant » Woods sur la ligne. Deux autres Français terminent dans le top-12, soit Barguil 4e et Madouas 11e.

Soulignons également la 20e place du Québécois Hugo Houle, remarquable à ce niveau sur une course qui ne convient pas forcément à ses dispositions physiques. Hugo est manifestement en grande forme actuellement, et peut envisager la course de dimanche prochain avec confiance.

Sinon, un scénario classique, et on pourra simplement retenir le sacré numéro d’un autre jeune (décidément…), Mauri Vansevenant, qui a été le dernier coureur de l’échappée matinale à rendre les armes, après une grosse résistance dans les derniers kilomètres de la course. Ce Vansevenant, je pense qu’on en reparlera dans l’avenir, une autre pépite chez Deceuninck-Quick Step, une équipe qui cumule les jeunes prodiges, et c’en est presque surprenant. Et rappelons que l’équipe belge est sur les rangs pour signer Cian Uijtdebroeks, annoncé meilleur que Remco Evenepoel, mais qui sera encore junior l’an prochain. Cian a toutefois été percuté par une voiture mardi, alors qu’il était à l’entrainement.

Le clash Hirschi-Alaphilippe-Woods sera bien évidemment très intéressant dimanche prochain sur Liège-Bastogne-Liège. Entre Hirschi et Alaphilippe, ce sera probablement une question de fraicheur physique, la Doyenne étant longue et usante. Pour Woods, une occasion de faire mieux que sa 2e place acquise en 2018.

Et puis il y aura les autres comme Kwiatkowski, Barguil, Uran, Cosnefroy, Dumoulin, etc., de quoi faire de cette Doyenne une épreuve assez ouverte merci. Jakob Fuglsang sera probablement au départ pour assurer sa propre succession.