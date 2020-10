Ha! les jeunes…

Drôle de saison cycliste.

Je n’y attachais pas trop d’importance mais là, je dois dire que je commence à me poser des questions.

Pogacar, vainqueur du Tour à 21 ans moins un jour.

Hirschi, révélation de la saison, 22 ans. Vainqueur de la Flèche Wallonne, 2e de Liège-Bastogne-Liège, vainqueur d’une étape sur le Tour avec en prime le titre de super-combatif.

Daniel Martinez, vainqueur du Dauphiné, 24 ans.

Lennard Kamna, vainqueur d’étape sur le Tour, Filippo Ganna la bête à rouler vainqueur d’étape sur le Giro, tous deux 24 ans.

Sans parler des Remco Evenepoel qui a gagné plusieurs courses lui aussi cette saison, Egan Bernal vainqueur du Tour l’an dernier, Aleksandr Vlasov, Sergio Higuita, Pavel Sivakov, David Gaudu, Tobias Foss et plus jeune encore, Cian Uijtdebroeks. Tous des coureurs de 24 ans ou moins qui roulent fort, très fort, et dont on parle. Si certains n’ont pas encore gagné de grandes courses, leurs performances laissent croire qu’ils n’en sont pas loin.

Et voilà que le maillot rose du Giro est aujourd’hui porté par le Portugais Joao Almeida, 22 ans, une autre pépite signée Deceuninck Quick Step. L’étape de l’Etna a coulé deux favoris, Geraint Thomas et Simon Yates, en laissant à priori trois pour la lutte au maillot rose à Milan: Nibali, Fuglsang et Kruijswijk. C’est peu, et ce Giro pourrait être un peu tristounet, le plateau présent étant un peu faible.

Mais y’a pas à dire, c’est l’année des jeunes en World Tour.

Jusqu’ici, je pensais qu’avant 24-25 ans, gagner au plus haut niveau était rarissime, car les coureurs devaient se développer, encaisser les distances, prendre de la puissance. On dirait que ce n’est plus vrai: des jeunes débarquent en World Tour et semblent opérationnels d’entrée.

Je trouve ca bien, ca pimente les courses, la fougue de la jeunesse étant souvent rafraichissante. Ces coureurs sont souvent moins calculateurs, plus enclins à se lancer sans compter dans de grands raids. À ré-essayer autant de fois qu’il faut pour réussir. À attaquer un peu n’importe où, pour surprendre. Ils n’ont rien à perdre.

Mais cette précocité chez plusieurs me laisse songeur: comment expliquer un tel déferlement de jeunesse? La Covid-19 et son confinement aurait-elle empêché les coureurs plus âgés d’un entrainement de plus longue haleine, nécessaire pour les amener en condition?

Un ou deux mois d’entrainement ont peut-être suffit aux plus jeunes pour acquérir une condition acceptable, ce qui est moins vrai pour les coureurs plus âgés, et on en verrait les conséquences cette saison?

Annulation des événements cyclistes au Québec jusqu’au 28 octobre

La FQSC a annoncé que tous les événements cyclistes sont annulés jusqu’au 28 octobre en réponse à la 2e vague de Covid-19 faisant rage au Québec actuellement. La situation sera ré-évaluée ultérieurement pour envisager la tenue d’événements après cette date, si la situation sanitaire le permet.