Groupama-FDJ: un maillot réussi!

On a dévoilé plus tôt aujourd’hui le nouveau maillot de l‘équipe française Groupama-FDJ au sein de laquelle évoluera le Québécois Antoine Duchesne cette saison.

Un maillot très réussi, probablement le plus beau du peloton 2018!

Le design marie simplicité et modernisme, notamment avec ces barres présentes au niveau des abdominaux, et apparentes également sur le cuissard. Du beau travail!

Quant aux ambitions de l‘équipe, elles reposeront surtout sur les épaules de Thibault Pinot, Arnaud Demare, Arthur Vichot et le jeune David Gaudu, grimpeur prometteur qui devrait progresser encore beaucoup cette saison.

Pour Pinot, le défi est le même qu’en 2017, soit de doubler Giro-Tour. L’expérience de l’an dernier n’ayant pas été très concluante, je m’explique mal la décision de retenter le coup en 2018…. Pour une équipe française et un grand leader français, le Tour de France revêt d’une importance capitale, notamment auprès du public. Pinot peut probablement aspirer à une victoire sur le Tour cette année, surtout dans le contexte où on ignore si Chris Froome sera au départ… pourquoi alors aller disperser ses forces au Giro, une épreuve souvent éreintante? Une approche classique via le Dauphiné et la Route du Sud n’aurait-elle pas été préférable pour Pinot afin de tenter le coup comme il faut cette année?

Personne n’a réussi, depuis plus d’une décennie, à enquiller Giro-Tour avec succès…

Pour le Québécois Antoine Duchesne, le défi sera très certainement de bien remplir son rôle d‘équipier durant la saison, notamment sur les Classiques à la faveur de Demare, Morabito, Reichenbach, Vichot ou encore Cimolai. Et aussi de rester en santé cette saison, en évitant les blessures.