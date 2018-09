GP de Québec: Matthews, en respectant la logique

Après avoir déjà terminé deux fois sur le podium du GP de Québec (2e en 2015, 3e l’an dernier), l’Australien Michael Matthews a finalement réussi à remporter l‘épreuve hier, au sprint.

Greg Van Avermaet a une fois de plus terminé 2e, sa quatrième place de 2e sur cette épreuve, dont les trois dernières années! Ca doit devenir vraiment frustrant…

Jasper Stuyven complète le podium, il était également dans ma liste des coureurs à surveiller.

La logique a donc été respectée, les deux grands favoris ont livré la marchandise.

Cette victoire tombe à pic pour Matthews, après une saison compliquée sans grands résultats.

On a su assez tôt dans la course que Van Avermaet et Matthews allaient jouer la victoire, les BMC puis les SunWeb embrayant derrière l‘échappée de cinq coureurs, dont trois Canadiens.

Pour le reste, ce fut le scénario classique: une échappée au large, le peloton qui contrôle (merci les oreillettes…), regroupement général dans le final et une arrivée au sprint. C’est devenu la routine à Québec.

Le premier Canadien est Guillaume Boivin, 21e. Ca fait plaisir car ce coureur a eu une saison difficile, ponctuée de blessures sérieuses. Ca fait plaisir de le revoir à ce niveau.

Encore une fois, je persiste à croire que ces oreillettes tuent le spectacle en faisant des coureurs des robots. L‘échappée y a-t-elle cru ne serait-ce qu’un instant? Le guerrier Bruno Langlois voulait quant à lui se faire plaisir, et il a eu bien raison!

Le GP de Montréal

Attention à Matthews, qui est capable de passer le Mont Royal (il a terminé 4e de l‘épreuve en 2016).

Greg Van Avermaet est logiquement le favori, l’ayant remporté en 2016.

Certains se sont probablement mis en jambes hier en prévision de dimanche. Je pense à plusieurs coureurs chez Astana, à Wellens, à Mohoric, Spilak, Kreuziger qu’on a vu dans le dernier kilomètre hier…

Des Canadiens comme James Piccoli, Ryan Anderson ou Bruno Langlois (pourquoi pas?) pourraient aussi se distinguer sur le difficile circuit Camilien Houde.

Une variante est proposée cette année dans le parcours, avec l’ascension de la côte Claude Champagne, 800m à 4% de moyenne. Je n’en ai pas parlé car j’estime que cette bosse ne changera pas la physionomie de la course, étant trop roulante. Ca usera certainement un peu plus les coureurs, et au plus favorisera une échappée composée d’hommes forts dans le final.

On rêve qu’une échappée partie tôt dans la course puisse rallier l’arrivée!