GP de Québec et Montréal: les têtes d’affiche

On se dirige doucement vers la 10e édition des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal, les 13 et 15 septembre prochain.

Juste avant, le Mont Sainte-Anne accueillent les Championnats du monde de vélo de montagne, les 1er et 2 septembre.

C’est dire que les amateurs de cyclisme ici au Québec seront privilégiés au cours des prochaines semaines!

Et à priori, il y aura du beau monde sur les Grands Prix cyclistes.

En premier lieu, ce sera l’occasion pour nous de découvrir pour la première fois le très jeune champion belge Remco Evenepoel, récent vainqueur en solitaire – excusez-un-peu – de la Classica San Sebastian.

Et Evenepoel peut gagner à Québec et à Montréal, j’en suis convaincu!

On sait également que Mike Woods sera au départ, et le circuit du Mont Royal à Montréal lui convient bien. Mike est récemment arrivé à Ottawa et préparera sereinement ces deux épreuves dans la région.

D’autres coureurs de premier plan ont confirmé leur présence, en premier lieu Peter Sagan, qui connait beaucoup de succès au Québec, en particulier sur le GP de Québec (deux fois vainqueurs déjà). Greg Van Avermaet sera également présent, et il connait lui aussi très bien les deux parcours.

On annonce aussi Tim Wellens, longtemps porteur du maillot à pois sur le récent Tour de France, Vicenzo Nibali et son coéquipier Matej Mohoric, une pointure lui-aussi. Pour Ineos, on attend Michal Kwiatkowski. Jasper Stuyven, troisième l’an dernier à Québec, devrait lui aussi être là, tout comme Sep Vanmarcke.

Enfin, le vainqueur sortant des deux GP, l’Australien Michael Matthews, devrait lui-aussi être au départ.

Ca sera intéressant cette année encore!