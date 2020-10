15 secondes. C’est tout ce qui sépare les trois premiers du classement général du Giro après la 18e étape sur le Stelvio. On a une course!

Je vous rappelle que la dernière étape dimanche prochain, c’est un chrono tout plat de 17 bornes vers Milan. Ça pourrait fort bien se jouer là.

Sur le papier, Kelderman est le meilleur rouleur des trois prétendants à la victoire finale, Geoghegan et Hindley n’ayant pas les mêmes références en carrière dans cet exercice.

Mais il faudra avant cela affronter l’étape de samedi sur Sestrières, certes moins difficile qu’originalement prévue depuis que la France a interdit au Giro de passer à Briançon, Covid-19 oblige. L’étape a été redessinée, on fera trois boucles autour de Sestrières, avec chaque fois une ascension de 6 bornes à 7,5% de moyenne. Probablement pas assez sélective pour faire une réelle différence, les coureurs joueront sans doute les bonifications à l’arrivée.

Ca pourrait donc être une question de quelques secondes au final. Pour la petite histoire, onze secondes séparaient le vainqueur du Giro 1948 Fiorenzo Magni de son poursuivant, Ezio Cecchi, le plus petit écart à ce jour dans l’histoire de la course italienne.

Comme prévu, l’étape d’hier a coulé les ambitions de Joao Almeida, qui a finalement cédé sa tunique rose sur les pentes impitoyables du Stelvio enneigé; il s’est bien battu.

Je n’ai pas trop compris la relation que le portugais entretient avec son coéquipier italien Fausto Masnada chez Deceuninck. Depuis quelques étapes, ça parle fort, ça s’énerve, ça ne s’aide pas toujours comme ça devrait bref, l’ambiance ne semble pas être au beau fixe entre ces deux-là.

La SunWeb et Ineos ont bien joué leurs cartes sur le Stelvio, Geoghegan pouvant dire merci à un excellent Rohan Dennis qui a tout fait péter après avoir pris le relais de ses équipiers. Fort Geoghegan, plus que 15 malheureuses secondes de retard, gageons qu’Ineos tentera quand même un coup samedi pour surprendre la SunWeb.

LA question est de savoir si la SunWeb devait permettre hier à Hindley de rester avec le coureur anglais devant, plutôt que d’attendre et de rouler avec Kelderman pour minimiser son retard? Kelderman s’est fait lâcher dans le Stelvio, très loin de l’arrivée et un équipier avec lui aurait probablement permis de limiter les écarts sur Dennis et Geoghegan, notamment dans la longue plongée vers Bormio.

Je pense que la SunWeb a bien fait: elle manquait visiblement de confiance en Kelderman, et si ce dernier sombrait (il paraissait perdre un paquet de temps sur le Stelvio avant de retrouver un rythme inespéré dans l’ascension vers le lac de Cancano), elle restait dans la course au maillot rose avec Hindley.

N’empêche, Hindley 24 ans, Geoghegan 25 ans, encore des jeunes au plus haut niveau cette saison, certains inattendus. Les « vieux » que sont Nibali, Fuglsang, Pozzovivo ou encore Majka, tous âgés de plus de 30 ans, ont sombré sur les pentes du Stelvio hier.

Restons enthousiastes mais lucides dans les performances offertes par tous ces jeunes en 2020, comme nous le rappelle encore cette semaine Antoine Vayer et Frédéric Portoleau.

Vuelta: Roglic et Carapaz le duel

Primoz Roglic et Richard Carapaz sont très certainement les deux coureurs les plus forts de cette Vuelta, aucun doute là-dessus. Carapaz en veut dans chaque final, et Roglic ne s’affole pas, bien épaulé par son lieutenant Sepp Kuss.

La Movistar roule beaucoup également, elle a visiblement confiance en Enric Mas pour la suite.

Je suis surpris de la prestation de Hugh Carthy, sans grande référence chez les pros jusqu’ici.

Il reste encore beaucoup, beaucoup d’étapes très compliquées, rien n’est encore joué et nous avons aussi une course en Espagne. On va continuer de se régaler!

Tibopino, je comprends pas

Abandon de Thibault Pinot sur cette Vuelta, avant la 3e étape hier. Celle-là, je ne la comprends pas du tout.

Il a chuté sur le Tour le 29 août dernier, il y a presque deux mois. Pour une blessure qui ne l’avait pas totalement arrêté, ca fait long pour guérir, surtout considérant que les pros ont accès à toute sorte de soins très spécialisés incluant massothérapie, cryothérapie, ultrasons, etc.

Surtout, s’il y avait encore des doutes, pourquoi avoir pris le risque de partir en Espagne? Pinot n’a fait que deux misérables étapes, solde sa campagne 202 sur un nouvel échec, tout cela ne doit pas être très bon pour son moral en vue de la prochaine saison. J’ai du mal à suivre la logique et je vous avoue que le comportement d’Egan Bernal, lui aussi blessé depuis un bon moment comme Pinot, me parait plus sain puisqu’il a rapidement décidé de mettre un terme à sa saison 2020, et de se reconcentrer sur 2021.

