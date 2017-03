Gilbert, favori du Ronde?

Un champion de Belgique est passé hier en tête du Muur van Geraardsbergen, qu’est-ce qui peut être mieux à moins d’une semaine de la Grand’ Messe du cyclisme belge, le Tour des Flandres?

On doit l’exploit à Philippe Gilbert, brillant vainqueur hier de la première étape des Trois Jours de la Panne, ultime répétition avant le Ronde dimanche prochain.

Cette victoire de Gilbert est une confirmation de ce qu’on voyait depuis le début de la saison: il est de retour à son meilleur niveau, et ses adversaires peuvent se faire du souci. Avec Tom Boonen, Julian Alaphilippe, Niki Tersptra et les autres, les adversaires de la Quick Step auront du fil à retordre dimanche prochain…

Gilbert s’est tapé hier près de 17 kilomètres solo, avant de s’imposer. Voilà qui ne laisse aucun doute sur sa condition physique, et qui boostera sa confiance en vue du Ronde. Le Tour des Flandres est probablement le seul grand monument du cyclisme à sa portée qui lui manque encore (Gilbert vainqueur de Paris-Roubaix un jour, j’en doute…).

Payez-vous les images de son ascension du Muur, autour de la 51e minute: la frite est là!!!

Avec Greg Van Avermaet et Peter Sagan en grande forme, plus des outsiders à la pelle comme Michal Kwiatkowski et Niki Terpstra, le Tour des Flandres dimanche prochain s’annonce un grand cru. À ne pas manquer, sous aucun prétexte!!!