Ganna, ce beau bestiau

Le deuxième plus court chrono (32kms) de l’histoire des Mondiaux du contre-la-montre a couronné hier un pistard spécialiste de la poursuite, l’Italien (qui jouait donc « à domicile » Filippo Ganna.

Rappelons que Ganna était parmi les favoris, fort de ses quatre titres de champion du monde de poursuite. Il détient le record du monde de la discipline, 4min 1,934sec. 60km/h de moyenne!

Et bientôt, le premier homme à descendre sous les 4 minutes dans la discipline? À voir.

Chose certaine, ce Ganna, c’est la classe. Une belle bête, bien posée sur sa machine, qui présente d’ailleurs un guidon de triathlète très particulier, peu conventionnel. Ce prolongateur est très relevé, épousant les avant-bras qui sont posés à 45 degrés vers le haut, et non à plat comme c’est souvent le cas. Ca semble être efficace!

Ganna a dominé le chrono, étant en tête à tous les temps intermédiaires pour finir 27 secondes devant son plus proche rival. Hier, il n’y a pas eu photo.

Deuxième justement, et c’est TRÈS impressionnant, Wout Van Aert, qui devance des spécialistes comme Stefan Kung, Geraint Thomas ou encore Rohan Dennis, excusez-du-peu. Dois-je vous rappeler que Van Aert a remporté deux étapes du Tour au sprint cette année, qu’il a écrémé le peloton dans la dernière ascension de plusieurs étapes de montagne de l’épreuve, et qu’il est également triple champion du monde de cyclo-cross!!!

Aujourd’hui, on sait que Van Aert sait aussi rouler. Ce type peut tout gagner, c’est certain, incluant le Tour s’il en fait un réel objectif et s’il s’y présente avec une équipe à son service. De quoi donner des idées justement à plusieurs équipes, qui pourraient voir en lui un réel grand leader.

Pour le reste, petite déception pour Tom Dumoulin, que je voyais mieux hier. Il termine 10e, à plus d’une minute de Ganna.

Mention très bien à Rémi Cavagna, 7e, le type (sympathique) a une sacré caisse.

Je termine en mentionnant que j’ai aimé le récent commentaire d’Éric à propos de ces Mondiaux du chrono, les 2e plus courts de l’histoire après ceux de 2017 en Norvège. Les Italiens auraient-ils dessiné un parcours favorable à un pistard habitué à une poursuite de 4 kms comme les Français avaient dessiné un Tour de France assez favorables à des coureurs français? La question mérite d’être posée!

Quoi qu’il en soit, place aujourd’hui à la course sur route des femmes. Ca devrait être assez débridé.

Et dimanche, les hommes. Les conditions météo ont changé, la pluie sera très certainement de la partie, ce qui compliquera les affaires. Des coureurs résistants comme Van Aert justement, fort de toute son équipe de Belgique, seront à surveiller de près. Les Slovènes aussi, avec en fer de lance Roglic et Pogacar. Feux d’artifice garantis.

Je serai devant ma télé!!!