La 82e édition de la classique Gand-Wevelgem sera disputée dimanche dans les Flandres.

238 kms à parcourir avec le fameux Mont Kemmel, trois ascensions durant la course. Les derniers 30 kms sont toutefois roulants, propices à des regroupements. Drôle de profil de course!

C’est une classique qui arrive souvent au sprint. L’an dernier, Alexandre Kristoff s’était imposé devant John Degenkolb et Oliver Naesen.

Mais ce sont les coureurs qui font la course. La Flèche Brabançonne nous l’a rappelé de bien belle façon.

L’intérêt de l’épreuve dimanche sera le match entre Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert, qui se côtoient depuis les rangs cadet et qui se sont tirés la bourre depuis des années sur les cyclo-cross.

VDP est revanchard de sa 2e place mercredi dernier sur la Flèche Brabançonne, et a trouvé le temps long en début de saison en raison d’une forme dont il n’était pas satisfait. Gageons également que les succès de Van Aert l’ont quelque peu dérangé!

Pour Van Aert, c’est plus relax: sa saison est déjà réussie. Mais il a des ambitions sur le prochain Tour des Flandres, et voudra donc se montrer dimanche. Excellent sprinter, il a probablement de meilleures chances de succès que VPD.

Outre ces deux là, quelques autres coureurs seront à surveiller de près: Michal Kwiatkowski d’abord, les sprinters Sonny Colbrelli, Cees Bol, Sam Bennett et Caleb Ewan ensuite, ainsi qu’Oliver Naesen en forme ascendante, Mads Pedersen, Tiesj Benoot et Alberto Bettiol. La course devrait être assez ouverte, avec beaucoup de candidats potentiels, mais aussi beaucoup d’équipes qui auront un intérêt à ce que ça arrive au sprint.

Côté coureurs canadiens, Guillaume Boivin chez Israel Start-Up Nation est de la fête, mais peut-être pas en totale confiance en ce moment.

La liste des partants est ici.

Paris Roubaix annulé

Triste nouvelle que l’annulation de la Reine des Classiques pour cause de Covid-19. Reste le Tour des Flandres le 18 octobre prochain… et le Tour d’Espagne prévu du 20 octobre au 8 novembre. Si ca tient.

Le Giro

Impressionnant Demare qui a signé hier sa 3e victoire d’étape, lors d’une étape parcourue à une vitesse élevée: plus de 50 de moyenne!

Le Giro est toutefois inquiet lui-aussi face à la reprise de la Covid-19 en Italie: la course pourra-t-elle aller jusqu’à Milan dans deux semaines?

Leogang 2020

Pour les amateurs de Mtb (VTT), ne manquez pas ce week-end les Mondiaux à Leogang en Autriche. Ca s’annonce coton: le festival de la boue! Chez les filles, deux Françaises sont en forme: Ferrand-Prevost et Lecomte. Chez les hommes, Schurter est à surveiller bien entendu, mais Avancini a fait mouche le week-end dernier. L’équipe de France a également beaucoup d’excellents coureurs ces temps-ci, avec Marotte, Koretski, Sarrou, Tempier, Griot et Carod. Ouf!

Chez les Canadiens, Leandre Bouchard est sur une bonne lancée ayant très bien fait lui-aussi le week-end dernier à Nove Mestro.

Les courses sont sur RedBull TV.

