Ennuyant, le Tour?

Petit bilan du Tour de France jusqu’ici, alors que les coureurs soufflent un peu aujourd’hui à l’occasion du premier jour de repos de l’épreuve.

J’ai lu certains d’entre vous affirmer sur ce site que le Tour de France était ennuyeux cette année. Je ne suis pas d’accord!

Je me suis régalé toute la dernière semaine. Seul petit bémol, je demeure comme plusieurs d’entre vous frustré de voir les chances de succès d’une échappée systématiquement condamnée en raison des oreillettes.

À part cela, ca été passionnant. Un impressionnant chrono par équipe, à 57km/h de moyenne excusez-un-peu. Faut quand même le faire! Un magnifique et remuant Julian Alaphilippe sur la route d’Épernay, victoire d’étape solo et nouveau maillot jaune. Deux belles étapes dans les Vosges, et Dylan Theuns qui s’impose à la Planche des Belles Filles, battant Giulio Chiccone qui prend le maillot. Enfin trois étapes récentes de feu, alors que ces étapes auraient dû être relativement tranquilles… Que neni, Alaphilippe nous a remis ca flanqué de Thibault Pinot vers Saint-Étienne… quel panache! Certains ont affirmé que les motos les avaient aidés, je n’en suis pas si sûr.

Enfin hier, très beau coup de bordure des Ineos assisté des Deceuninck et des Movistar, sur la route d’Albi. Ca devait être une étape relativement tranquille, les 30 derniers kilomètres ont été avalés à un train d’enfer et il était évident que les visages étaient très marqués à l’arrivée. Plus de 45 de moyenne sur ces 217 kilomètres!

Ils sont quatre à avoir perdu gros: Richie Porte, Rigoberto Uran, Jakob Fuglsang ainsi que Thibault Pinot. Le mieux placé au général, auteur d’un « sans faute » jusqu’ici, Pinot doit s’en vouloir sur ce coup-là… mais n’a que lui et surtout son équipe à blâmer. Dans les premiers kilomètres de la bordure, on voyait plusieurs Groupama entourer Pinot puis, au fil des kilomètres, plus personne sauf Sébastien Reichenbach. Ils étaient où, les coéquipiers de Pinot au moment où il avait le plus besoin d’eux?! Gaudu, Roux, largués à la pédale.

Les commentaires de Marc Madiot suite à l’étape sont par ailleurs insupportables, presque insolents. La réalité, c’est que Thibault Pinot a perdu comme un cadet hier un paquet de temps sur Bernal et Thomas, et se retrouve à environ 1min15 de ces deux là. Un tel déficit ne se bouchera pas facilement!

Marc Madiot, le spécialiste de Paris-Roubaix, le grand amoureux des Classiques d’avril qui se fait piéger avec son équipe comme un bleu sur un coup de bordure (du cyclisme 101 que tu apprends chez les cadets) lors d’une étape sans grande importance sur la plus grande course du monde, ca fait assez minable merci. Je suis dur, mais je trouve ca impardonnable. On n’est pas sur le Tour du Limousin!

Bravo en tout cas à Deceuninck et Ineos qui ont fait la course en tête, et qui profite de toutes les occasions. Aujourd’hui sur le Tour, il n’y a plus « d’étapes de transition » et la course peut se perdre à tout moment, sur un coup de bordure, dans une descente, ou sur une étape très courte.

À noter que Romain Bardet, lui, n’a pas loupé le coche. De quoi avoir un peu de positif à chérir lors de cette journée de repos!

Alaphilippe: combien de temps tiendra-t-il?

La question qui tue est de savoir combien de temps Alaphilippe gardera-t-il le maillot jaune? Pourrait-il le perdre jeudi sur la route de Bagnères-de-Bigorre? Lors du chrono de Pau vendredi? Samedi au Tourmalet? Dimanche au Prat d’Albis?

Je pense en fait qu’Alaphilippe n’a pas fini de nous étonner et qu’il peut tenir jusqu’aux Alpes la semaine prochaine. Il a prouvé pouvoir passer de grands cols l’an dernier, ramenant le maillot à pois à Paris. Si Enric Mas peut l’épauler en montagne, ca peut le faire et même s’il devait perdre une minute à la bascule d’un col, le diable a suffisamment de talent de descendeur pour recoller dans les descentes.

Rappelons qu’en 2011, Thomas Voeckler avait terminé 4e du Tour après avoir longtemps porté le maillot jaune, transcendé par ce dernier.

Mike Woods

Un excellent début de Tour, puis des journées catastrophiques depuis trois jours.

Woods a d’abord chuté dans un virage, entraînant Geraint Thomas dans sa chute. Du coup, il a perdu 14 minutes au général, et donc toute chance d’un bon classement. On vise désormais les victoires d’étape.

Son équipe a également galéré hier, Uran étant pris dans la bordure. Avec l’abandon de Tejay Van Garderen il y a deux jours, j’imagine que l’ambiance chez EF doit être assez moyenne…

Ketones

On a appris que des coureurs du Tour, notamment la Jumbo-Visma, utilisent un supplément appelé « Ketones », qui permet d’augmenter l’endurance, de bruler du gras, et de booster la récupération. Les régimes « kéto » ont d’ailleurs la cote ces temps-ci auprès du grand public, et ces suppléments sont dans le même esprit. Certaines équipes comme Sky ou Quick Step l’aurait utilisé depuis plusieurs années.

Ce supplément ne figure pas sur la liste des produits interdits par l’UCI. De là à vous darder sur ce produit, je vous invite à la plus grande prudence puisque les études présentent des résultats contradictoires, certaines ayant plutôt démontrées des effets négatifs sur la performance sportive!

Les suppléments d’AICAR seraient également en circulation dans le peloton actuellement.

Le coupable: oreillettes ou capteurs de puissance?

Je vous rejoins sur l’ennui lorsque je vois ces échappées matinales partir, alors que tout le monde sait éperdument qu’il n’y a aucune chance de succès. C’est triste, et ca tue la course.

Certains accusent les capteurs de puissance. Je n’en crois rien. Theuns et Ciccone, dans la Planche, ils s’en foutaient pas mal de leurs watts, ils ne pensaient qu’à appuyer pour en finir avec l’arrivée.

Pour moi, le problème reste le même: grâce aux oreillettes, les directeurs sportifs interviennent dans la course en temps réel, donnant un grand avantage au peloton face aux échappées. Les directeurs sportifs deviennent en quelque sorte le 9e coureur de l’équipe… et c’est injuste pour les échappées. Sans ces oreillettes, les coureurs auraient à redescendre dans les bagnoles pour obtenir des infos, ce serait donc moins en temps réel et plus à l’instinct. Essayons, pour voir!