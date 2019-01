Des nouvelles de La Flamme Rouge

Tout d’abord, je souhaite une belle année cycliste 2019 à tous les lecteurs de La Flamme Rouge, remplie de belles sorties et de nouveaux défis!

Vous êtes nombreux à me demander ce qu’il advient de ce site puisqu’il n’a pas été mis à jour depuis plusieurs semaines. Je vous remercie de vos messages et courriels.

L’automne dernier a été une période compliquée pour moi et l’inspiration en a grandement souffert, d’où une baisse significative d’articles publiés sur La Flamme Rouge. Je n’avais simplement pas la tête à ça.

Les choses s’améliorent tout doucement. Il s’agit désormais de retrouver l’enthousiasme et l’inspiration, tout en assurant que ce site demeure pertinent. Car vous rebasculer des informations déjà diffusées par d’autres sites Internet, très peu pour moi. Je ne cherche pas la popularité, encore moins de devenir un de ces « influenceurs » qui vantent tout azimut, pourvu que ca leur rapporte en premier lieu. Si La Flamme Rouge continue, ce sera pour partager avec vous la passion du cyclisme par du contenu original et des opinions crédibles, et de façon totalement indépendante. Mais c’est exigeant, car cela suppose des connaissances à jour, des recherches, une énergie, une inspiration, une rigueur et une discipline.

Mike Woods

Question d’être positif et centré sur notre sujet, le Canadien d’Ottawa Mike Woods (EF) débute cette semaine sa saison au Tour Down Under, en Australie. Auteur d’une remarquable saison 2018 (2e de La Doyenne, vainqueur d’étape sur la Vuelta et médaillé de bronze dans la course sur route des Mondiaux), je peux vous dire que Mike a préparé avec soin sa campagne 2019 et que de beaux résultats devraient suivre rapidement. Ceci étant, je suis d’avis que ca sera plus compliqué pour lui cette saison, tout simplement parce qu’il a désormais une pancarte dans le dos plus grande que celle qu’il avait les saisons dernières.

Sa performance aux Mondiaux tout particulièrement aura ouvert les yeux à de nombreux autres leaders qui lui feront assurément moins de cadeaux sur la route cette saison. S’il veut gagner (et à 32 ans, il n’a pas de temps à perdre…), Mike devra s’appuyer davantage sur son équipe et sur la tactique de course dans les derniers kilomètres. Un choix judicieux des objectifs – par exemple les arrivées en altitude – devrait l’aider à se démarquer en évitant de le disperser. Y’a à peu près que Valverde qui peut se disperser quant au choix de ses objectifs!!!

Premier objectif, Willunga Hill cette semaine!

En vous remerciant de votre patience à mon égard, j’espère vous retrouver bientôt sur La Flamme Rouge. Pour les bonnes raisons.