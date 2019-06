Critérium du Dauphiné: la répétition avant le Tour

La 71e édition du Critérium du Dauphiné Libéré démarre ce dimanche du côté d’Aurillac.

C’est toujours un rendez-vous important car à un mois du départ du Tour de France, c’est l’occasion pour beaucoup de coureurs d’effectuer un vrai test en course afin d’en savoir un peu plus sur leur condition.

Cette année, le Dauphiné présente trois belles étapes de montagne, les trois dernières. Celle vers St-Michel de Maurienne vendredi prochain compte pas moins de 229kms et le col de Beaune dans les tous derniers kilomètres, de quoi faire un bon test autant dans l’ascension que dans la descente rapide juste après vers l’arrivée.

Les deux autres étapes de montagne, samedi et dimanche prochain, seront plus courtes, et donc potentiellement nerveuses, les coureurs étant plus enclin à se lancer dans des grandes manoeuvres dans ces conditions.

Un contre-la-montre a été placé le jeudi, en milieu d’épreuve, sur une distance de 26 kilomètres. En fait, ce chrono est très similaire (et c’est fait exprès) au chrono qui aura lieu à Pau durant le Tour. Test grandeur nature donc pour les coureurs.

Les favoris

Très beau plateau, avec plusieurs coureurs de premier plan qui viennent se tester.

En premier lieu Chris Froome chez Ineos, qu’on n’a pas vu en compétition depuis un petit moment. Il voudra se tester sur le chrono c’est certain, et lors des deux dernières étapes de montagne. Il débarque avec ses équipiers Kwiatkowski, Poels, Moscon, Kyrienka, tous présentis pour le prochain Tour. Ineos a par ailleurs décidé d’envoyer Geraint Thomas sur le Tour de Suisse, question d’éviter les tensions entre Froome et lui à encore quatre semaines du Tour. Il sera toujours temps de se tirer la bourre entre équipiers!

Les français Thibault Pinot, Romain Bardet et Warren Barguil ensuite: ca sera intéressant de voir où ils en sont, en particulier Barguil qui a connu quelques difficultés l’an dernier si on compare avec sa belle saison 2017. Saura-t-il retrouver ses jambes de grimpeur?

Le petit grimpeur de poche David Gaudu pour Groupama-FDJ est également présent. Attention à lui, il pourrait être l’une des révélations de ce Dauphiné.

L’enfant terrible du cyclisme français sera également présent, Nacer Bouhanni pour les deux étapes de sprint. À suivre! Avec lui, c’est tout ou rien. Souvent rien… Il trouvera sur son chemin d’autres sprinters bien sûr, en premier lieu Sony Colbrelli.

On a également Tom Dumoulin qui débarque, après son malheureux abandon en début de Giro. Il tentera de se relancer en prévision du Tour.

Richie Porte chez Trek visera quant à lui de retrouver le premier plan, après une saison assez décevante jusqu’ici. Il pourrait avoir pas mal de fraicheur physique.

Le test grandeur nature sera très important pour Nairo Quintana chez Movistar, question d’ancrer comme il faut son leadership dans l’équipe en vue du Tour. Valverde et Landa sont toujours là dans l’équipe pour maintenir la pression.

Le numéro un mondial Julian Alaphilippe prend aussi le départ, probablement pour s’affuter et peut-être retrouver ses jambes de grimpeur qui lui ont servi à ramener l’an dernier le maillot à poids à Paris en juillet.

Chez Astana, on a aussi Jakob Fuglsang, qui a connu un vraiment très bon début de saison. Où s’arrêtera-t-il? Il pourra notamment compter sur le Québécois Hugo Houle, cette fois-ci présenti pour faire partie de l’équipe du Tour. Houle revient de deux semaines d’entrainement à Tenerife, sera aussi intéressant de voir où il en est, notamment sur le chrono du jeudi.

Autre Canadien au départ, Mike Woods chez Education First. Ca, c’est vraiment intéressant, car Woods devrait assumer le co-leadership de l’équipe sur le prochain Tour de France, avec Rigoberto Uran. Alberto Bettiol, lui aussi auteur d’un sacré beau début de saison, sera également présent pour épauler Woods en montagne.

Bref, je pense qu’on tirera beaucoup d’informations intéressantes en vue du Tour durant ce Dauphiné, informations cruciales même car ce prochain Tour s’annonce sur le papier du moins très ouvert.