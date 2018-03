Comment gagner Milan SanRemo?

On dispute ce samedi la 109e édition de la “Primavera”, traditionnellement la course d’ouverture de la saison italienne de cyclisme sur route, Milan SanRemo. La première grande Classique de la saison!

Au menu de Messieurs les coureurs, pas moins de 291 kms entre Milan et San Remo. On annonce pluvieux et frais sur la route des coureurs, cela durcira assurément une course aussi longue. Dans ces conditions, le rôle des équipiers devient plus important encore.

La course se déroule en deux parties: avant et après le Turchino, ce col situé à mi-parcours environ et qui marque un jalon. Avant le Turchino le peloton musarde souvent, après le Turchino les choses deviennent sérieuses, surtout lorsqu’on arrive sur le bord de mer.

Les 50 derniers kilomètres sont intenses, avec cinq “capo” à passer: Mele, Cervo, Berto, Cipressa et Poggio. Depuis une quinzaine d’années, c’est dans le Cipressa et surtout le Poggio que la course s’anime vraiment, avec une succession d’attaques.

Les favoris

Deux coureurs se dégagent du lot: Kwiatlowski et Sagan. Derrière, on a les Alaphilippe, Gilbert, Kittel, Van Avermaet, Wellens, Nibali, Boasson Hagen, Demare, Kristoff voire Roglic ou Dumoulin qui nourrissent des ambitions.

Où démarrer dans le Poggio?

L’erreur la plus fréquente est de démarrer au pied du Poggio. Souvent, un démarrage à cet endroit est voué à l‘échec, la montée étant longue (3,7kms) et usante.

L’endroit idéal est situé à environ un kilomètre du sommet, alors que la pente se redresse autour de 6%, avec un bref passage autour de 8%. Les pulsations cardiaques des coureurs sont alors élevées puisque l’ascension est débutée depuis plusieurs minutes, et les plus costauds ont encore 1000m afin de creuser un écart de quelques secondes qui s’avère souvent suffisant pour résister au retour de la meute sur la Via Roma, dans le dernier km de la course.

La descente du Poggio

Il s’agit probablement d’une des descentes dans le cyclisme où l’on peut vraiment mesurer les qualités d’un bon descendeur. Les lacets sont serrés, la sortie de ces virages se fait au millimètre en bordure de murets de pierre, il faut savoir non seulement piloter son vélo, mais aussi le pencher, bref, c’est une descente pour funanbules qui n’ont pas froid aux yeux. Toujours un moment intense de la course, et dangereux!

Comment gagner autrement?

C’est LA question! Avec les oreillettes et des équipes de sprinters qui croient désormais réellement en leur chance, il est très difficile de demeurer détaché du paquet dans les 50 derniers kms, alors que le peloton évolue en bord de mer. Je crois bien qu’aucun coureur depuis 20 ans n’a pu gagner en partant dans la Cipressa. L‘échappée au long cours, au sein d’un bon groupe de coureurs, représente peut-être aujourd’hui la seule autre façon de gagner cette classique, pour un outsider que personne n’attend.

Le temps de course

7h de selle pour les coureurs. Ceux qui connaissent apprécieront…

Un Québécois au départ

Guillaume Boivin. Pas un mauvais sprinter, son défi sera de rester avec le paquet dans le Cipressa d’abord, puis dans le Poggio.

Couverture télé

Depuis le Québec, la chaine de L‘Équipe est probablement la meilleure façon. J’ai pu me régaler des commentaires de Cyrille Guimard lors de la récente Strade Bianche! Bonne course à tous!