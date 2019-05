Carapaz craquera où?

Pour certains, l’étape d’hier du Giro sur le Mortirolo n’aura pas concrétisé toutes les attentes, n’ayant pas chamboulé le classement général.

C’est que la Movistar s’est montré particulièrement coriace, Carapaz en tête mais aussi Landa. Avec les Astana et les Barhain, ils se sont de toute évidence ligués pour éliminer un seul adversaire, Primoz Roglic, décramponé sur les pentes terribles du Mortirolo.

Du coup, l’étape aura servi à ca: éloigner la menace Roglic.

On s’expliquera plus tard entre Nibali et Carapaz. Ce dernier semble rudement solide en montagne, et Nibali aura fort à faire pour le distancer. Les descentes, peut-être? Il y en a quelques unes de belles dans l’étape de samedi prochain…

Roglic: Giro perdu?

Primoz Roglic a-t-il perdu hier le Giro? Il pointe désormais à la 3e place, à un peu plus de deux minutes du maillot rose.

C’est limite, très limite bien évidemment si on considère le court chrono – 15 bornes environ – lors de la dernière étape. Roglic ne peut plus se permettre de perdre davantage de temps. Et même s’il n’en perdait plus, refaire plus de deux minutes sur Carapaz en 15 bornes sera un sacré défi. La 2e marche du podium est jouable bien entendu, mais la première?

La balle est donc dans le camp Carapaz. S’il devait tenir, ca serait tout un exploit de remporter ainsi ce Giro, à 25 ans.

Attention à l’étape d’aujourd’hui avec une arrivée compliquée après plusieurs kilomètres d’ascension. On peut facilement perdre une poignée de secondes dans les deux derniers kms.

Landa le joker?

Je dois dire que Landa m’a impressionné hier, semblant très à l’aise dans le final de l’étape. Sa condition est très certainement ascendante, et il sera un atout de taille pour Carapaz. Si ce dernier devait sombrer, attention à Landa qui, dans un grand jour, est capable de renverser l’épreuve sur une seule étape.