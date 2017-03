Paris-Nice: Porte passe par la fenêtre!

Bis repetitas sur Paris-Nice hier, avec une deuxième étape aussi difficile que la première en raison de la météo et qui a définitivement condamné un autre favori de l‘épreuve, l’Australien Richie Porte, arrivé avec plus de 15 minutes de retard.

En bref, Porte est passé par la fenêtre…

Une étape comme je les aime, presque une deuxième Classique en deux jours, et où les costauds ont émergé dans le final. D’autres ont coulé, comme Nacer Bouhanni, qui n’a pas résisté aux éléments. Un peu court quant on est pro…

Des costauds ont émergé comme… Philippe Gilbert, un revenant aux affaires, qui a insisté dans le final après avoir sauté dans l‘échappée et qui prouve qu’il possède une belle condition en ce début de saison, ainsi qu’un gros moral au sein de sa nouvelle équipe Quick Step. Je pense personnellement qu’il a retrouvé chez les Belges moins de pression, et de quoi redécouvrir les joies du vélo, notamment en côtoyant le jeune, rigolo et prometteur Julian Alaphilippe.

L‘étape a été remportée par un Italien, Colbrelli chez Bahrain. Degenkolb est 2e, Demare 3e et préserve son maillot jaune un jour de plus. Il pourrait le tenir jusqu’au chrono de mercredi prochain, qui sera le vrai premier test de l‘épreuve pour les favoris.

Justement, les favoris ne sont plus très nombreux! Ils ne sont plus que quelques uns à pouvoir rêver de remporter Paris-Nice: Alaphilippe bien sûr, 2e du général à 6 secondes, Gallopin tout juste derrière, Sergio Henao, dans le même temps qu’un autre favori, Dan Martin, ainsi que quatre coureurs naviguant à environ une minute: Zakarin, Barguil (pourquoi pas?) ainsi que… Simon Yates et Alberto Contador, qui voudront certainement passer à l’attaque sur les étapes accidentées des trois derniers jours (je suis donc d’accord avec Alain39 sur cette courte liste de coureurs encore en course pour la gagne).

Personnellement, une victoire d’Alaphilippe ou de Gallopin me ferait bien plaisir.

L‘étape d’aujourd’hui devrait être plus tranquille, la météo étant meilleure, les organismes étant fatigués et le premier chrono se pointant mercredi, sur 15 bornes (c’est court!). C’est le prochain grand test, puis on attendra vendredi, samedi et dimanche pour la sélection finale.