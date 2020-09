Bilan du Tour: les questions qui restent

Y’a pas à dire, ce Tour de France s’est terminé d’une façon spectaculaire, avec la prise de pouvoir inattendue de Tadej Pogacar la veille de l’arrivée, sur le chrono de la Planche des Belles Filles.

Une sacré perf!

Et comme c’est souvent le cas, des performances extraordinaires soulèvent des questions particulières. Cette édition du Tour n’y échappe pas.

Tadej Pogacar, peut-on y croire? Il a cumulé les exploits: records d’ascension pulvérisés à plusieurs reprises, plus jeune vainqueur du Tour depuis Henri Cornet en 1904, mais c’était dans un autre cyclisme, et une confiance en lui inébranlable, surprenante pour un jeune homme dans un sport aussi difficile et où l’on atteint souvent sa pleine maturité qu’au milieu de la vingtaine.

Plusieurs voix se sont élevées pour douter: Romain Feillu, Stéphane Heulot, tout récemment Guillaume Martin qui était au coeur du peloton du Tour, et surtout Antoine Vayer, fort des radars de watts.

Pogacar n’ayant échoué jusqu’ici aucun contrôle antidopage, il convient d’être prudent… mais aussi lucide. Ses perfs sur le Peyresourde, Marie-Blanque et à la Planche des Belles Filles sont assurément hors normes, il fait mieux que les meilleurs coureurs de l’ère Armstrong (Armstrong compris…), s’approchant des… 7 watts par kilo, ce que certains qualifient avec raison de « performance mutante ».

Le cyclisme slovène ainsi que l’entourage direct de Pogacar au sein de cette équipe UAE Team Emirates ne sont pas rassurants non plus. Manager général, Mauro Gianetti, un personnage peu recommandable en matière de dopage…

Autre question, Pogacar saura-t-il confirmer? Bernal, lui, pas vraiment. Pogacar a pris une autre dimension samedi dernier, désormais il devra vivre avec la célébrité, la pression des médias, les sollicitations, les attentes. Sur les épaules d’un jeune de 22 ans, c’est beaucoup.

Chose certaine, la précocité de plusieurs coureurs cyclistes professionnels est bluffante ces temps-ci: Egan Bernal, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Cian Uijtdebroeks… Jusqu’ici, on voyait des talents poindre mais ils se développaient doucement jusque 23-24 ans avant de se lancer à l’assaut de la Grande Boucle, je pense aux Bernard Hinault, Laurent Fignon, Greg LeMond, Miguel Indurain (plus tardif encore), etc. Ca ne semble plus être le cas, et je n’ai pas d’explications.

Les autres

J’ai aimé la grâce de Primoz Roglic dans la défaite. Il n’a pas perdu son sourire. A salué la perf de son jeune compatriote. Il est allé jusque Paris, montant sur le podium avec son enfant. En gros, il nous a dit « la vie continue ». Et j’ai trouvé ca bien.

Les Colombiens: la plupart se sont effondrés en 3e semaine, Lopez compris sur le chrono. Quintana est au prise avec une sale histoire de perquisition dans sa chambre d’hôtel, les produits trouvés ayant conduits à la garde à vue de deux membres de son staff direct. Uran a été… Uran. Mention bien à Martinez, qui a gagné une belle étape. Les Colombiens auraient-ils manqué de cols au-delà de 2000m d’altitude pour faire la différence? C’est ce que la perf de Lopez semble indiquer: intouchable sur la Loze, à 2300m d’altitude, il s’est effondré sur la Planche.

Movistar: vous les avez vu, vous? J’ai cru apercevoir Marc Soler dans un contre sur une étape, quelque part, sinon rien. L’équipe s’impose au classement par équipe, apparemment une priorité pour eux. Tout le monde s’en fout. Pour une équipe avec un aussi gros budget, le bilan est maigre selon moi.

Les Français. Ils ont été battus par la malchance plus que sur leur condition physique. Bardet, Pinot, Martin sont tous allés au tapis. Alaphilippe a fait un beau Tour, c’était difficile de faire aussi bien que l’an dernier. Pour Pinot, saura-t-il rebondir? Il a été très digne dans la défaite. Pour moi, il a peut-être besoin de changer d’équipe! C’est le choix qu’a fait Bardet pour l’an prochain, une belle remise en question. Avec Madiot et Grappe, Pinot a peut-être atteint ses limites plus mentales que physiques.

Wout Van Aert. Celui-là a réussi tout un Tour de France, montrant toute l’étendue de son registre cycliste. De quoi lui donner des idées pour la suite! Peut-il aspirer gagner le Tour un jour? Je pense que oui, même s’il ne sera jamais un pur grimpeur. Si Miguel Indurain l’a fait, il peut le faire.

Les équipes qui, selon moi, ont réussi leur Tour: UAE Team Emirates, Jumbo-Visma, Trek-Segafredo, Deceuninck, Astana, Mitchelton-Scott, SunWeb, Lotto-Soudal, EF, Bora-Hansgrohe, AG2R La Mondiale.

Les équipes qui sont passées au travers: Direct Énergie, Arkea-Samsic, Movistar, Bahrain-McLaren, Cofidis, Ineos-Grenadier, B&B Hôtels, FDJ, Israel-Start-Up Nation, CCC, NTT.