Bientôt, le rhume et la grippe…

L’hiver est à nos portes, et cet hiver est dur, du moins au Québec! Froid intense, neige, grésil, pluie verglaçante, écarts de température, un sacré cocktail chaque année…

Pour nous athlètes, l’hiver peut représenter une période difficile à gérer étant donné l’incidence des virus du rhume et de la grippe. C’est en effet aux mois de janvier, février et mars que ces maladies frappent le plus la population québécoise. Chaque année, on y enregistre des pics de décès, c’est le démographe en moi qui vous écrit.

Et un entrainement intensif affaiblit, du moins dans les premières heures, le système immunitaire, rendant les athlètes plus à risque de contracter de telles infections durant ces mois. Dans ces situations, c’est la galère: rien de pire qu’un rhume ou une grippe à deux ou trois semaines d’un objectif comme une course de ski de fond ou un départ pour un camp d’entrainement cycliste intensif…

Avec de jeunes enfants, c’est parfois pire, l’exposition au risque étant décuplée: un hiver, alors que mes enfants étaient tout jeunes, j’ai eu 7 rhumes en 10 semaines! L’enfer.

Comment s’aider? Quelques éléments peuvent faire une différence.

Prendre de la vitamine D. Ca fonctionne, la vitamine D ayant un effet sur la fonction immunitaire du corps. Prendre de la vitamine C. C’est un excellent anti-oxydant. Faire des cures de fer, de temps en temps. Une déficience au niveau du tonus, du pep, de l’envie d’en découdre, une fatigue et une faiblesse générales peuvent être des symptômes d’un niveau de fer trop bas. Prévoyez toujours une boisson énergétique sur le home-trainer. Trop d’athlètes négligent ce point important. Une boisson énergétique même pour une petite heure d’effort sur le home-trainer peut contribuer à vous garder à l’abri des infections rampantes. Et rappelez-vous: il y a des boissons énergétiques meilleures que d’autres… Des protéines après l’entrainement. On recommande de consommer des protéines après l’entrainement pour les fonctions musculaires, mais ca restaure également le système immunitaire. La fenêtre glucidique. Dans les 30 minutes après des intervalles sur le home-trainer, consommez une boisson à base de glucides. Ca restaure le body au complet! Dormez. On a rien trouvé de mieux que le sommeil pour entretenir le système immunitaire. Plus facile à écrire qu’à faire, les tracas de la vie quotidienne pouvant perturber le sommeil. J’en sais quelque chose ces temps-ci. En cas d’infection, « slackez »! L’avancée en âge m’a appris une chose, être raisonnable (bien que plusieurs de mes amis vous diraient qu’il n’en est rien dans mon cas!). Vous perdrez davantage à essayer de revenir trop rapidement à votre rythme d’entrainement habituel après un rhume ou une grippe, plutôt que de prendre votre temps. Le truc, c’est d’observer 24h de repos complet de plus lorsque vous sentez que vous pouvez de nouveau « pousser » la machine (votre corps) à bloc après une infection.

Évidemment, se laver fréquemment les mains et conserver une hygiène domestique irréprochable limite bien entendu le risque d’infection, mais ça, vous le saviez déjà.

Vous avez des « trucs » qui fonctionnent sur la base de votre analyse « de terrain »? N’hésitez pas à partager vos expériences, je suis preneur pour « passer l’hiver »!!!