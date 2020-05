Armstrong: « ma vérité », ou sa bullshit?

La chaine ESPN diffusera les 25 mai et 1er juin prochain deux parties d’une seule émission avec Lance Armstrong, qui affirme vouloir y témoigner de « sa vérité ».

Le preview est ici, et ci-bas suite à cet article.

Armstrong y affirmerait s’être dopé avant son cancer de 1997, soit dès 1992 au sein de l’équipe Motorola. On sait par ailleurs que son ex-coéquipier Stephen Swart avait effectivement déclaré qu’Armstrong se dopait dès 1992 au sein de la même équipe, soit un an avant de devenir champion du monde à Oslo.

Je suis de ceux qui pensent que ces deux émissions seront encore un ramassis de conneries et surtout, surtout de demi-vérités. Armstrong n’a jamais tout dit, et distille tranquillement l’information depuis quelques années, comme pour faire durer le plaisir et surtout, pour faire souffrir le plus longtemps possible ceux de son entourage qui ont toujours dit la vérité.

Comme Betsy Andreu, qui a toujours affirmé avoir entendu Armstrong donner la liste des produits dopants dont il usait à ses médecins, sur son lit d’hôpital alors qu’il venait de découvrir souffrir d’un cancer. Betsy Andreu savait qu’Armstrong se dopait depuis fort longtemps lors de son cancer en 1997, et elle a toujours dit la vérité à ce sujet, pour moi c’est évident.

Ceux qui ont déjà vu le film affirment y voir un Armstrong fidèle à lui-même, soit une chose dissociant ses actions de sa personne. Le propre des « bully » – j’en connais un paquet dans ma région – qui ne savent se valoriser qu’en descendant les autres, quitte à user de tous les moyens possibles tant légaux qu’illégaux, tant moraux qu’immoraux, pour parvenir à leurs fins.

Lance Armstrong, une personne qui s’est construite dans la haine et la brutalité. Je trouve personnellement qu’on y consacre trop d’attention, l’oubli et l’indifférence étant tout ce qu’il mérite aujourd’hui.

Personnellement, je ne regarderai pas. L’oubli et l’indifférence.

Prochaine question.