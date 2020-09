Ambiance Tour!

En attendant un bilan complet du Tour prévu demain, je vous invite à découvrir ce beau petit reportage autour des supporters du Tour. On sera plusieurs à se reconnaitre parmi certains, moi le premier, alors que j’étais enfant.

Parce que le Tour, c’est beaucoup plus qu’une simple course cycliste. C’est chaque année un petit bout d’âme de la France et de ses habitants.

Sourires garantis!