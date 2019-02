Affutage et planification d’une semaine de stage

Deux bons articles sur deux sujets d’actualité, du moins dans mon cas:

1 – l’affutage. Cette période cruciale de l’entrainement intervient juste avant une compétition ou un événement d’importance. On sait depuis plusieurs années que la meilleure recette est de couper le volume et de maintenir l’intensité courte à VO2max, ou plus. Surtout quelques jours avant, afin d’éviter que le corps se mette en période de latence complète.

Attention également de ne pas négliger la fraicheur mentale. Un champion cycliste m’a déjà confié que c’était là son plus grand secret: arriver sur une épreuve avec l’envie furieuse de faire du vélo…

2 – la planification d’une semaine de stage d’entrainement. Voici un bon petit article sur le sujet. Cette planification variera en fonction du degré d’entrainement du sujet avant d’aborder cette semaine dédiée au sport. Quant au choix de la destination, misez évidemment sur Ténérife… les cyclistes y étant passés ces dernières années ont eu par la suite d’excellents résultats…