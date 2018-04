82e Flèche Wallonne: qui pour battre Valverde?!

On dispute mercredi la 82e édition de la Flèche Wallonne, une classique mythique puisque présentant une arrivée singulière, en haut du célèbre Mur de Huy: 1,3 km d’ascension à 9,8% de moyenne, et des passages, notamment à l’intérieur des virages, à plus de 20%.

À quelque part, le Mur de Huy est à la Flèche Wallonne ce que le Mur de Grammont est au Tour des Flandres, voir ce que l’Alpe d’Huez est au Tour de France ou le Stelvio au Giro…

Les coureurs l’escaladent trois fois durant la course, la dernière fois alors qu’ils vont chercher l’arrivée en haut, au terme de 198 km de course entre Seraing et Huy. Ça fait mal, surtout que le parcours n’est pas tout à fait plat sur les 197 premiers kilomètres, avec pas moins de huit côtes répertoriées si on exclut les trois ascensions du Mur.

On annonce très beau en Belgique mercredi, soleil et 24 degrés. Ca sera très certainement une sélection par l’avant, la chance sourira peut-être aux plus audacieux… Je rêve par exemple de voir des coureurs réussir à aller chercher la victoire en attaquant dans… la deuxième ascension de Huy, à un peu plus de 20km de l’arrivée. Ca doit être possible!

Les favoris

Un nom: Alejandro Valverde. Quintuple vainqueur, déjà recordman du plus grand nombre de victoires sur cette course, dont quatre consécutives, ces quatre dernières années. Ouf! Tout un palmarès, Valverde mérite sans l’ombre d’un doute le titre de “Roi de Huy”. S’il gagne mercredi, ce serait sa sixième victoire.

Il a prouvé sur l’Amstel dimanche dernier être en grande forme, et il dispose d’une excellente équipe autour de lui, capable de bien le placer au pied du Mur. S’il l’aborde dans les 10 premiers, il sera très, très difficile à battre. C’est donc clair, les Movistar voudront favoriser une arrivée groupée au pied du Mur.

Celui qui pourrait arriver à battre Valverde est selon moi Julian Alaphilippe, que le champion espagnol a d’ailleurs désigné comme son successeur sur cette épreuve. Déjà deux fois deuxième derrière Valverde (2015 et 2016), Alaphilippe devra toutefois prouver qu’il a gagné en puissance pour le battre : pas simple! Son équipe Quick Step est cependant très forte, il pourra notamment compter sur l’expérience de Philippe Gilbert, vainqueur en 2011.

Si j‘étais Philippe Gilbert justement, j’essaierais d’anticiper et de me glisser dans un coup à 10, 20 ou 30kms de l’arrivée… Cela enlèverait la pression à Alaphilippe, et on sait jamais, sur un malentendu ca peut marcher…

Attention également à Tim Wellens chez Lotto, bien secondé par un Jelle Vanendert retrouvé. L‘équipe Lotto est aussi à domicile et voudra s’illustrer, c’est certain.

Troisième en 2014, Michal Kwiatlowski est annoncé au départ. Je pense qu’il sera trop juste dans le Mur.

Vicenzo Nibali? Il possède lui aussi un punch redoutable, qu’il peut maintenir plus longtemps que Valverde. Sa meilleure chance sera probablement de partir dès le pied du Mur si jamais le peloton s’y présente groupé, ou alors d’anticiper un peu dans le final. Avec Gilbert?!

Les outsiders sont Dan Martin, Rigoberto Uran, Sergio Henao, Mikel Landa, Romain Bardet et le jeune français David Gaudu, redoutable grimpeur (53 kilos!) et 9e de l‘épreuve l’an dernier. Un autre français à surveiller, pour voir où il en est: le sympathique Warren Barguil.

Les Canadiens

Attention également à Mike Woods, qui sera probablement protégé avec Uran chez Education First. Woods prépare son Giro et arrive en excellente condition. Il peut croire en un podium je pense et un bon résultat pourrait lui permettre de donner confiance et rassurer son équipe.

Hugo Houle est également annoncé au départ chez Astana et travaillera pour ses deux leaders, Valgren et Fuglsang. Ces deux derniers auront toutefois plus de chance dimanche prochain sur la Doyenne.

La Flèche femmes

C’est probablement la clé pour développer le cyclisme féminin: profiter des infrastructures et faire partir le peloton féminin quelques heures avant le peloton masculin. Le public peut ainsi suivre une autre course en patientant pour les hommes, il y a des économies d‘échelle… c’est parfait. Les femmes font 119 kms de course, et terminent elles-aussi en haut du Mur de Huy. Comme chez les hommes, il y a actuellement une Reine de Huy: Anna Van Der Breggen. Qui pour la détrôner mercredi? En bonne forme, une Pauline Ferrand-Prevost pourrait y parvenir selon moi!