1er salon du vélo de Gatineau-Ottawa

C’est le week-end prochain (16 au 18) que se déroulera la première édition du Salon du vélo de Gatineau-Ottawa.

L‘événement prendra place au palais des congrès de Gatineau.

De nombreux exposants d’ici et d’ailleurs sont attendus. Le guide du visiteur est désormais disponible (ici) et force est de reconnaître que les kiosques seront nombreux et variés. Comme d’hab, ces salons ont l’avantage de regrouper en un seul endroit les ressources d’une région, et donc représentent une excellente occasion d‘être efficace dans ses recherches pour du matériel, des organisations, des épreuves, ou encore des équipes sportives.

Le salon était encore récemment à la recherche de bénévoles. Si cela vous intéresse, vous pouvez communiquer avec Anne Joceline Cyr (ajcyr@expodium.ca).