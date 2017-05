L’Etna déçoit (encore)

La montagne hier a accouché d’une souris.

La lutte attendue entre les grands favoris de ce Giro n’a pas eu lieu, la faute à un vent de face soutenu durant l’ascension. Seul Nibali, à un moment, a placé une accélération, sans grande conséquence car il fut vite repris. Pas d’attaque de Quintana, pas d’attaque de Pinot, pas d’attaque de Thomas ou Landa… Dans ce contexte, personne parmi les favoris n’a encore perdu ce Giro.

Chapeau au vainqueur du jour, le courageux slovène Jan Polanc, qui a vraiment tout donné – c‘était visible sur les images télé – lors de cette dernière ascension pour résister au retour du peloton derrière.

Petit carton rouge selon moi à la Cannondale-Drapac qui, avec 4 coureurs dans le peloton de tête – l‘équipe la mieux représentée – aurait pu faire davantage. Pierre Rolland a certes essayé, mais son attaque était surprenante car beaucoup trop tôt. Une grosse erreur selon moi. Les Cannondale auraient pu jouer plus fin dans les trois derniers kilomètres avec Rolland, Woods, Formolo et Carthy. Dommage.

La Quick Step est la formation qui s’en tire le mieux, puisque le maillot rose reste dans l‘équipe. Exit Gaviria, voici maintenant le tour de Jungels. Celui-ci devrait rester en rose jusque dimanche, sur l‘étape du Blockhaus, le prochain grand rendez-vous de ce Giro. Ca sera plus difficile, plus long, et espérons que ce sera plus intéressant!