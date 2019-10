Woods, finalement!!!

Michael Woods, vainqueur aujourd’hui de Milan-Turin, après une montée effectuée « en patron » du peloton.

WOW!

La montée de la Superga a été un très beau moment de course cycliste, avec des attaques constantes, notamment du grimpeur français David Gaudu (les images sont ici). Woods avait mis la pression dès le pied de l’ascension, et a sauté sur tout ce qui bougeait à partir de là. Il fallait se méfier du vieux briscard Valverde, qui est monté « au métier » et qui, à 300m de la ligne, était encore dans la roue de Woods. Il a craqué au sprint.

Bravo Mike! Il aura cependant « la pancarte dans le dos » lors du Tour de Lombardie samedi prochain. Manquez pas ca!