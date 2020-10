Vuelta: déjà le ménage!

Ca n’a pas trainé: le premier gros ménage sur la Vuelta est fait.

Exit Chris Froome.

Exit Thibault Pinot et David Gaudu.

Exit Mike Woods et Daniel Martinez. L’équipe américaine est la grande perdante de cette première étape, leurs deux leaders allant au tapis et perdant plusieurs minutes, surtout Woods qui termine dans les tréfonds du classement. Woods ne peut se rabattre désormais que sur les victoires d’étapes et ca pourra peut-être être une consolation, il y en a à profusion qui lui conviennent dans les prochains 16 jours. Si les conséquences de sa chute ne sont pas trop graves.

Exit Wout Poels.

Exit Alexandr Vlasov.

Du coup, les objectifs de plusieurs équipes ont déjà changé: la FDJ, Education First (il reste Hugh Carthy mais bon), Bahrain-Merida, à la limite Astana.

Sans surprise, la Jumbo-Visma a imposé sa puissance d’entrée de jeu: Roglic en rouge, 5 coureurs placés dans les 16 premiers soit, outre Roglic, Kuss, Bennett, Gesink et Dumoulin. On n’est pas venu sur cette Vuelta pour jouer les touristes. Beau collectif. Kuss, en particulier, a montré qu’il est désormais une valeur sûre en montagne; il sera difficile à battre sur l’Angliru.

Frapper dès le départ est probablement une bonne stratégie de la Jumbo-Visma, les cinq dernières étapes de la Vuelta étant plus faciles, sauf l’avant-dernière bien sûr.

Je pense que l’équipe néerlandaise est partie pour faire oublier leur échec sur le récent Tour de France… et mettre la table en vue de 2021.

Primoz Roglic devra cependant se méfier de Richard Carapaz chez Ineos, qui s’inscrit comme l’autre gros client pour cette Vuelta je pense. Le vainqueur du Giro l’an dernier est un excellent grimpeur, cette Vuelta servira ses qualités. C’est un dur au mal et son final hier témoignait d’un coureur qui veut se battre.

Dan Martin, Enric Mas et Hugh Carthy sont également les bonnes nouvelles qui ont su répondre présents hier lors de la 1ere étape. Ce sont désormais les coureurs à surveiller pour le podium à Madrid.

Esteban Chaves est aussi de retour au premier plan, après quelques mois plus compliqués.

Chose certaine, on a une course et ca pourrait bien bouger tous les jours compte tenu du nombre élevé d’étapes difficiles.

Le Giro

On y est: les deux étapes-reine du Giro aujourd’hui vers la Madonna di Campiglio et, demain, vers le magnifique Laghi di Cancano au-dessus de Bormio, et par delà le Stelvio via Prato. Les images devraient être spectaculaires, les coureurs franchiront le Stelvio dans la neige. Mais la météo s’annonce clémente, pas de pluie et c’est une chance pour les coureurs qui n’auront qu’à gérer le froid. À priori, on n’aura pas d’étapes comme celle du Gavia en 1988 et dont on parle encore souvent!

Wilco Kelderman s’impose comme le favori actuel pour le maillot rose, mais je pense que nous pourrions avoir des rebondissements, notamment du côté de Tao Geoghegan. Sur de telles étapes, on peut lâcher plusieurs minutes rapidement.

À noter que le record d’ascension de la Madonna di Campiglio est de 25min01 établi par Marco Pantani en 1999, avant sa descente aux enfers le lendemain matin.

En marge du Giro et de la Vuelta

On savait déjà que l’équipe AG2R-La Mondiale roulera BMC l’an prochain, ce qui n’est qu’un des nombreux changements que la formation vit actuellement: exit Romain Bardet qui part vers SunWeb, on accueille Greg Van Avermaet et Bobs Jungels ce qui suggère une ré-orientation vers les courses d’un jour.

On apprend récemment que la Jumbo-Visma roulera Cervélo la saison prochaine, en remplacement des vélos Bianchi qui équiperont plutôt la Michelton. Cette dernière étant sur Scott, le géant suisse a décidé d’investir auprès de la SunWeb en remplacement de… Cervélo. Beau jeu de chaise musicale!

Reste à savoir ce qui adviendra de Ridley l’an prochain, qui équipait cette saison la Lotto-Soudal. Cette formation semble être en restructuration, un virage vers la jeunesse étant probablement en cours.

Rappelons également que les formations NTT et CCC devraient cesser leurs activités dans les prochaines semaines, envoyant de très nombreux coureurs pro sur le marché des transferts. Vers quelle équipe se tournera Giant si la CCC ne trouvait pas de repreneur?

