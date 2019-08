Une nouvelle ère Bernal?

Le chiffre: 22 ans.

Et vainqueur du Tour!

Je vous l’avais dit il y a plus de trois semaines: pour moi, Egan Bernal était le grand favori de ce Tour de France.

Premier colombien vainqueur du Tour de France, voilà plus de 30 ans et les exploits de Luis Herrera et Fabio Parra que la Colombie attendait ce moment. Aujourd’hui, c’est toute la Colombie qui va « virer fou » pour Egan Bernal, désormais demi-Dieu dans son pays natal.

Et à 22 ans, Bernal devient le plus jeune vainqueur du Tour depuis une sacrée plombe. Sans remonter aux origines, on n’avait pas vu ca depuis Laurent Fignon en 1983. Autant vous dire que la victoire d’Egan Bernal sur le Tour cette année pourrait ouvrir une nouvelle ère dans l’histoire de cette course, et que Bernal pourrait « facilement » gagner 5 Tours de France, voire plus, durant sa carrière. Un manager – Brailsford chez Ineos – pourra construire sur ce coureur pour quasiment une décennie!

Ceci étant dit, je favorisais personnellement une victoire de Juilan Alaphilippe, qui l’aurait bien mérité. Alaphilippe et tout le cyclisme français – Pinot, Bardet, Barguil – ont mordu la poussière dans les Alpes et ca a fait mal au coeur par moment. L’abandon de Pinot aura marqué les esprits, on avait mal pour lui à le voir sur les tous derniers hectomètres de son parcours; difficile de ne pas rester insensible à sa douleur et son désespoir.

Idem pour le Canadien Mike Woods, qui aura bien tenté sur les dernières étapes dans les Alpes, s’échappant du peloton à plusieurs reprises. Hier, le Requin de Messine, Vicenzo Nibali, était simplement trop fort; il n’y a pas de honte à céder à plus fort que soit!

Bref, pour moi, ce Tour est bel et bien le meilleur Tour de France depuis des décennies, peut-être depuis 1989 et la victoire de Greg Lemond par 8 secondes sur Laurent Fignon. Nous avons tout eu: des exploits sportifs, des surprises, des déceptions, des coups de bordure, des chutes et même la météo et des blessures s’en sont mêlées. Un grand Tour de France, et un vainqueur plein de promesses pour l’avenir.

Et ce mot, de Christian Prudhomme, directeur du Tour, pensant à Julian Alaphilippe: « l’audace appelle l’audace ». Si on n’avait qu’une leçon à retenir de ce Tour de France exceptionnel, ce serait celle-là…