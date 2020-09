Une étape bidon (titre inspiré de « noirvélo »)

Les membres du jury du GP de la combativité a dû se creuser la tête hier pour trouver un coureur pour le dossard rouge, c’est dire l’ennui de cette 5e étape vers Privas.

En fait, comme l’a souligné Steph, la combativité aurait dû être décernée hier au téléspectateur qui a eu le courage de regarder l’intégralité de l’étape!!

12 ans. Douze ans que ce n’était pas arrivé sur le Tour: une étape sans échappée. Rien. Gruppo compacto, le peloton a musardé toute la journée, c’était à crever d’ennui. Yohann Offredo en studio a risqué la crise cardiaque, et pas sur son vélo… Y’a juste les Ineos qui l’ont réanimé en tentant une bordure à 9km de l’arrivée, mais le vent n’était pas assez violent pour que ça casse.

On a cependant eu droit à un beau sprint classique, avec un train SunWeb bien organisé dans le dernier kilomètre pour lancer Cees Bol. Van Aert était surpuissant derrière, tout seul sans équipier, ça se sentait déjà aux 500m qu’il avait de la réserve. Ça a tout de même été serré sur la ligne, preuve que ce Cees Bol, 25 ans, est tout un sprinter aussi.

Bref, une étape pour rien.

Et pourtant… jamais une étape aussi nulle n’aura fait couler autant d’encre.

Pour un bidon…

Le maillot vert a changé d’épaule: exit Sagan, bienvenue Sam Bennett. La Deceuninck n’a pas tout perdu…

Évidemment, la surprise du jour est venue après l’arrivée: Julian Alaphilippe dépossédé du jaune pour ravito illégal, soit à l’intérieur des 20 derniers kms de l’étape, ce que le règlement interdit. 20 secondes de pénalité.

Aie. C’est le soigneur chez Deceuninck qui a dû mal dormir la nuit dernière… une grosse erreur qui fait très amateur pour une équipe qui se dit et qui se vend comme très professionnelle (The Wolfpack).

Du coup, voici Yates en jaune. Comme l’a écrit Mica, quelqu’un a-t-il pensé à vérifier la hauteur de ses chaussettes hier à l’arrivée de l’étape?!

Les règlements sont là, les commissaires les appliquent, point barre.

Sauf que.

Sauf que je juge la pénalité pour ravito illégal trop sévère. 20 secondes c’est énorme!

Pourquoi?

Parce que pour moi, la seule matrice de comparaison, c’est les bonifs. Aujourd’hui en haut de la Lusette, ce sera 8 secondes pour le premier. Sur la ligne, le premier empoche 10 sec de bonification. Dix secondes pour un tel effort.

Les 20 secondes pour ravito illégal apparaissent dans ce contexte excessives. 5 ou 8 secondes maximum apparaitrait plus raisonnable, moins apte à fausser la course. Surtout que de prendre un bidon à 17km de l’arrivée n’est susceptible en rien de fausser la course; au pire, c’est le coureur lui-même qui se nuit, prenant un bidon plein, donc ajoutant du poids en vue de l’arrivée.

Alaphilippe, avec cette pénalité, se retrouve d’un coup rétrogradé à la… 16e place du général. Une sacré valise. Il a certainement pris un coup au moral, il faudra voir s’il aura une réaction d’orgueil aujourd’hui.

Le Mont Aigoual

191 kms aujourd’hui, rien à signaler sur les 155 premiers kms, mais installez-vous confortablement pour la dernière heure de course, ca devrait être intéressant.

Je pense que des costauds partis tôt dans l’étape et qui sont loin au général pourraient résister au retour du paquet dans le final, s’ils ont suffisamment d’avance au pied de la Lusette. Ça, c’est pour la victoire d’étape.

Pour les favoris du Tour, ça se jouera probablement dans la Lusette, il y a deux kilomètres à plus de 10% sur le haut du col. Les Jumbo et/ou les Ineos imprimeront probablement un gros tempo dès le pied, pour préparer les attaques qui surviendront sur les pentes les plus abruptes.

Après, il faudra tenir sur les 8 derniers kms, assez roulants. Les écarts créés en haut de la Lusette pourraient bien se figer jusqu’à la ligne d’arrivée. Yates, Roglic, Alaphilippe, Dumoulin sont d’excellents candidats pour prendre du temps sur les autres.

