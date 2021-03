(Très) décevant Milan SanRemo

On avait tous anticipé une lutte à finir entre les trois géants du cyclisme actuel que sont Van Der Poel, Van Aert et Alaphilippe.

Ben non.

Rien.

Vous avez compris Ganna et Ineos vous?

Jusqu’au pied du Poggio, le scénario classique: échappée matinale reprise, ca roule vite. Bien.

Puis rien. La grande bataille n’a pas eu lieu.

Au pied du Poggio, Ganna, le dragster italien de l’équipe Ineos, a mis en route. Pour qui, pourquoi ? Kwiatkowski? Pidcock? Vraiment?

Du coup, Caleb Ewan a saisi l’aubaine. Au sommet du Poggio, c’était l’immense gagnant. Inespéré même: le gus est au sommet d’une montée de 3,6 kms avec des puncheurs comme VDP, Van Aert et Alaphilippe. On croyait rêver.

La merde, c’est qu’il n’avait plus d’équipier. Philippe Gilbert à la trappe.

Le seul qui a tenté quelque chose sur le Poggio, c’est Loulou Alaphilippe, mais bien trop tard, et bien trop peu. Van Aert a certes relayé, mais sans efficacité. VDP? Rien. S’est contenté de suivre. C’est vrai que Ganna avait imprimé un rythme très soutenu depuis le pied.

Saluons sans réserve l’intelligence de Jasper Stuyven, qui a eu la lucidité de partir au bon moment, et les jambes aussi. En présence d’une aussi belle brochette de favoris et de sprinters, et au niveau professionnel ou la stratégie d’équipe joue beaucoup, la chance sourit souvent au premier qui prend l’initiative.

Une fois parti, ben les autres derrière ne voulaient plus risquer de perdre. Donc personne n’a relayé.

Je pense que Stuyven doit sa victoire au relais que lui a servi Soren Kragh Andersen. Sans ce relai, Stuyven se serait fait reprendre à 50m de la ligne et c’est Ewan qui aurait gagné.

Peter Sagan 4e, quant tu sais que le bonhomme est hors de condition, tu te dis que même si le rythme était soutenu sur le Poggio, ca n’a quand même pas roulé à bloc.

Le grand perdant du jour s’appelle Caleb Ewan. En haut du Poggio, il avait gagné. En bas, il avait perdu. Incroyable.

Les autres perdants presque honteux, c’est Ineos. Je suis sévère certes, mais à quoi aura servi l’effort de Ganna dans le Poggio? Rien. Sweet nothing.

Pidcock a certes tenté de relancer dans la descente, mais trop peu trop tard: il fallait partir à mi-pente du Poggio! Et si Kwiatkowski a fait rouler son équipe pour lui, je lui suggère de ne pas faire le coup trop souvent: ses équipiers n’ont pas dû apprécier. Sur la ligne, les Ineos sont 15e (Pidcock) et 17e (Kwiatkowski). Pas vraiment un succès.

Bref, une édition à oublier. Qui dans un an se souviendra de la victoire de Stuyven?

Personne.

Partager